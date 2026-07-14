Kiko Rivera llama «mantenida» a Irene Rosales, pero se gasta un pastizal en el regalo de cumpleaños de su novia Lola

La relación de Kiko Rivera y Lola García continúa avanzando por el mejor de los caminos. Y el último cumpleaños de la mencionada ha sido una gran prueba de ello. Lejos de optar por una celebración discreta, el DJ ha querido sorprender a su pareja con un regalo no apto para cualquier bolsillo que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Se trata de una Vespa, el icónico modelo de motocicleta fabricado por la marca italiana Piaggio que, según las propias palabras de Kiko, era uno de los grandes deseos de Lola. «Has tenido tu merecido regalazo, esa Vespa que tanta ilusión te hacía. Aunque, si te soy sincero, el mejor regalo me lo llevo yo cada día por tenerte a mi lado», escribía en su perfil oficial de Instagram. Tal y como se puede ver en las imágenes publicadas, el modelo que ha escogido Kiko es la Vespa Primavera Tech 125 en color azul mate con detalles en verde fluorescente. La motocicleta incorpora un motor de 125 cc, un sistema de arranque sin llave y una pantalla digital, siendo unas características que sitúan su precio en torno a los 6.000 euros.

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Este regalo llega apenas unos meses después de que Kiko Rivera protagonizara una sonada polémica al referirse públicamente a su ex mujer, Irene Rosales, como una «mantenida». Unas declaraciones que generaron un gran revuelo y que contrastan con el momento sentimental que atraviesa ahora el DJ, volcado en su relación con Lola García y dispuesto a tener con ella detalles tan llamativos como este costoso regalo.

Las románticas palabras de Kiko Rivera a su novia Lola

Más allá de este regalo, Kiko Rivera también ha utilizado sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su novia. «Hoy ha sido el cumpleaños de una de las personas más importantes de mi vida. Y solo puedo darle las gracias a la vida por haberme permitido compartir el camino con alguien como ella», comenzaba a expresar. «Te deseo un año lleno de salud, felicidad, momentos bonitos y muchos sueños cumplidos, porque nadie se merece más que tú recoger todo lo que siembra cada día con esfuerzo, pasión y corazón», añadía.

Kiko continuaba deshaciéndose en halagos hacia su chica, señalando que era «una mujer valiente, trabajadora y llena de un arte que enamora a cualquiera que tiene la suerte de conocerla». «Yo seguiré aquí celebrando cada una de tus victorias y disfrutando de cada momento a tu lado», manifestaba.

En cuanto a cómo han celebrado este especial día, Kiko ha contado que, además de darle la sorpresa de la Vespa, también han disfrutado rodeados de animales, otra de las cosas que más le gustan a Lola. De hecho, en el vídeo, ambos aparecen dando de comer a diferentes especies. «Ahora este día se acaba, pero solo espero que este nuevo año te traiga todo lo bueno que mereces, que es muchísimo. Te quiero», concluía.