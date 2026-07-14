Una dentista sobre la sonrisa de Ester Expósito: «La clave de su belleza es la armonía que hay entre dientes, labios y facciones»

Durante años, la estética dental estuvo asociada a dientes extremadamente blancos, perfectamente alineados y con un acabado casi artificial que respondía a un mismo patrón de belleza. Sin embargo, ese ideal ha cambiado de forma radical. Hoy, tanto las celebridades como los pacientes buscan justo lo contrario: sonrisas naturales, armónicas y con personalidad. En ese nuevo paradigma hay rostros que se han convertido en referentes, y uno de ellos es el de Ester Expósito. Una dentista nos da las claves de su sonrisa.

La actriz madrileña no solo acapara titulares por sus proyectos profesionales o sus apariciones públicas, sino también por una sonrisa que muchos consideran un ejemplo de la nueva estética dental. Pero ¿qué tiene realmente de especial? ¿Por qué resulta tan atractiva? ¿Y qué tendencias está siguiendo actualmente la odontología estética? Hablamos con Eugenia Cervantes, fundadora y directora de Eugenia Cervantes Estética Dental, para analizar qué hay detrás de una de las sonrisas más admiradas del panorama actual y cómo ha evolucionado nuestra forma de entender la belleza.

La sonrisa ha pasado a formar parte de la identidad visual

«Las redes sociales, las plataformas de streaming, las alfombras rojas o incluso las videollamadas han hecho que observemos los rostros con mucho más detalle que hace diez años».

La importancia que ha adquirido la sonrisa no es casual. Según explica Eugenia Cervantes, vivimos en una época en la que el rostro está mucho más expuesto que nunca.

«Las redes sociales, las plataformas de streaming, las alfombras rojas o incluso las videollamadas han hecho que observemos los rostros con mucho más detalle que hace diez años», señala la especialista. En su opinión, la sonrisa «ha dejado de ser un elemento secundario para convertirse en una parte muy importante de la identidad visual de una persona».

Ya no basta con fijarse en cómo viste un famoso o qué peinado lleva. «También analizamos cómo sonríe, qué transmite y si esa sonrisa parece natural», explica.

Para Cervantes, la sonrisa tiene además un papel fundamental en la percepción de la belleza. «Es uno de los primeros elementos que interpreta nuestro cerebro cuando conocemos a alguien. Puede transmitir cercanía, confianza, seguridad o naturalidad incluso antes de que esa persona hable». Por eso insiste en que «la belleza ya no se entiende únicamente desde rasgos aislados, sino desde la armonía del conjunto».

¿Qué hace tan especial la sonrisa de Ester Expósito?

«Ester Expósito tiene una sonrisa muy proporcionada, donde existe una buena relación entre los dientes, los labios y las facciones. No hay ningún elemento que destaque por encima del resto y eso hace que el conjunto resulte muy natural».

Cuando analiza el caso concreto de la actriz, Eugenia Cervantes tiene claro cuál es el rasgo que sobresale por encima del resto.

«Lo primero que me llama la atención es el equilibrio. Tiene una sonrisa muy proporcionada, donde existe una buena relación entre los dientes, los labios y las facciones. No hay ningún elemento que destaque por encima del resto y eso hace que el conjunto resulte muy natural».

Precisamente esa naturalidad es, según la odontóloga, la razón por la que la sonrisa de Ester Expósito encaja perfectamente con las tendencias actuales.

«Hace unos años, muchas personas buscaban dientes extremadamente blancos y muy uniformes. Hoy ocurre lo contrario. Los pacientes quieren sonrisas que parezcan propias», afirma. Y añade: «La sonrisa de Ester transmite precisamente eso: naturalidad, luminosidad y armonía sin dar la sensación de estar excesivamente modificada».

El secreto está en el equilibrio, no en la perfección

«Tiene una buena alineación, unas proporciones equilibradas entre los incisivos centrales, laterales y caninos, una anatomía muy femenina y un color muy natural».

¿Qué elementos concretos convierten una sonrisa en atractiva? Para la experta no existe una única respuesta. «Es la suma de todos esos factores», explica. «Tiene una buena alineación, unas proporciones equilibradas entre los incisivos centrales, laterales y caninos, una anatomía muy femenina y un color muy natural».

Sin embargo, si tuviera que quedarse con un único aspecto, no duda: «Diría que es la naturalidad. No parece una sonrisa diseñada para llamar la atención; parece simplemente parte de ella. Y eso es precisamente lo que hace que resulte tan atractiva».

Por ese motivo considera que la sonrisa de la actriz puede entenderse como un auténtico ejemplo de la evolución de la estética dental.

«No hablamos de perfección matemática, sino de equilibrio facial. Es una sonrisa que demuestra que los pequeños matices naturales aportan personalidad y hacen que el resultado sea mucho más elegante».

Una sonrisa que también funciona delante de la cámara

«Cuando una sonrisa es demasiado blanca, demasiado uniforme o demasiado rígida, suele perder naturalidad delante del objetivo».

Otro aspecto llamativo es cómo responde su sonrisa ante los focos y las cámaras.

«La cámara exagera mucho los excesos», explica Cervantes. «Cuando una sonrisa es demasiado blanca, demasiado uniforme o demasiado rígida, suele perder naturalidad delante del objetivo».

En cambio, en el caso de Ester Expósito sucede justo lo contrario. «Mantiene volumen, textura, luz y movimiento. Tiene una transición muy armónica entre labios y dientes y eso hace que se vea muy espontánea tanto en fotografía como en vídeo».

¿Se puede pedir una sonrisa igual en consulta?

La popularidad de determinadas celebridades hace que muchos pacientes lleguen a consulta con fotografías como referencia. Sin embargo, Eugenia Cervantes insiste en que copiar una sonrisa nunca debe ser el objetivo.

«Le explicaría que no diseñamos sonrisas copiando otras», afirma sobre el hipotético caso de un paciente que pidiera una sonrisa como la de Ester Expósito. «Cada persona tiene unas facciones, unos labios, una forma de hablar y una personalidad completamente diferentes».

Lo que sí puede hacerse es tomar como inspiración determinados conceptos. «Podemos analizar qué transmite esa sonrisa, naturalidad, equilibrio, luminosidad o feminidad, y adaptar esos conceptos al rostro del paciente. El objetivo nunca es parecerse a otra persona, sino conseguir la mejor versión de uno mismo».

La nueva estética dental busca pasar desapercibida

«La gran tendencia es la naturalidad. Cada vez recibimos más pacientes que nos dicen expresamente: ‘No quiero que se note’».

La especialista explica que el cambio en las preferencias de los pacientes ha sido enorme durante la última década. «La gran tendencia es la naturalidad. Cada vez recibimos más pacientes que nos dicen expresamente: ‘No quiero que se note’».

Según comenta, ahora predominan «los resultados elegantes, discretos y personalizados», además de una creciente demanda de tratamientos mínimamente invasivos que respeten al máximo el diente natural.

Ese cambio también se refleja en los colores elegidos. «Hace unos años predominaban los blancos muy intensos y las sonrisas extremadamente homogéneas. Ahora buscamos colores más reales, pequeñas diferencias anatómicas y resultados mucho más humanos».

Para Cervantes, el verdadero lujo ha cambiado por completo. «Hoy el lujo ya no consiste en que todo el mundo vea que llevas un tratamiento, sino precisamente en que nadie pueda detectarlo».

Redes sociales, filtros y el riesgo de perder la personalidad

«El principal riesgo es perder la identidad. Cuando todas las sonrisas buscan parecerse entre sí, dejamos de valorar aquello que hace única a cada persona».

La influencia de Instagram, TikTok y otras plataformas también ha modificado la forma en la que percibimos nuestra imagen. «Han hecho que las personas sean mucho más conscientes de su imagen. Nos vemos continuamente en fotografías, vídeos y contenido digital», explica.

Eso ha incrementado el interés por la estética dental, aunque también tiene consecuencias menos positivas. «Ha generado comparaciones constantes con rostros que muchas veces están muy editados o responden a filtros».

En este contexto, la sonrisa se ha convertido en una auténtica carta de presentación. «Forma parte de cómo comunicamos quiénes somos. En un entorno donde gran parte de las relaciones comienzan a través de una pantalla, una sonrisa transmite confianza, cercanía y autenticidad».

Por eso lanza una advertencia sobre los riesgos de perseguir un mismo modelo estético. «El principal riesgo es perder la identidad. Cuando todas las sonrisas buscan parecerse entre sí, dejamos de valorar aquello que hace única a cada persona».