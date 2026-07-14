Javier roza el bote de ‘Pasapalabra’ con un récord: liquida ‘AlaZ’ casi del tirón con una jugada imposible

Javier ha rozado el bote de Pasapalabra, el primero que entregaría el programa de Antena 3 con AlaZ, la nueva prueba final tras la retirada de El rosco. El concursante, en el equipo azul, hizo una jugada imposible con la que estuvo a punto de resolver al completo AlaZ del tirón.

El concursante empezó la prueba final en racha: acumuló en un solo turno 13 aciertos. Únicamente necesitó tres rondas más para completar su participación, con la que se quedó a las puertas de embolsarse 754.000 euros. Tan solo dos palabras le separaron del bote. El resultado final fue de 23 respuestas correctas sobre 25, sin ningún fallo.

Con ese balance, obligó a su contrincante del equipo Naranja, David, a una remontada imposible para igualarlo. David tenía que hacer, sí o sí, lo que le quedaba de AlaZ del tirón, sin posibilidad de pasar el turno a su compañero, que ya había agotado el tiempo. Necesitaba 14 respuestas correctas para cumplir con el objetivo. Sin embargo, con dos fallos, fracasó en el intento.

Tras la sentencia del Supremo que obligaba a la cadena a prescindir de él, El rosco se jugó por última vez en Pasapalabra el pasado 18 de junio, para dar paso al nuevo formato que suma ritmo a la lucha de los concursantes por el bote, a la vez que aporta un aire renovado al espacio presentado por Roberto Leal. Si antes escuchaban la definición y las respuestas podían ser varias, ahora los concursantes tienen que estar atentos a la lectura del presentador y a la pantalla, donde encuentran las pistas para averiguar el único término válido. Esto también da lugar a que el espectador se implique más en el juego desde casa, gracias a los elementos visuales que se incorporan con AlaZ.

Aun con el cambio de prueba, Mediaset informó este 9 de julio de que la productora holandesa MC&F, a la que pertenece la propiedad intelectual de El rosco, va a demandar a Atresmedia por considerar que AlaZ y El rosco se parecen, a pesar de que Pasapalabra incluso ha eliminado cualquier forma circular del programa que pudiera recordar a la prueba anterior. Además, para incluir AlaZ en el espacio presentado por Rodrigo Leal, Atresmedia compró los derechos de DallAZetA, formato original de la televisión pública RSI de Suiza.

Atresmedia y la productora ITV respondieron con contundencia al anuncio de Mediaset, con un comunicado en el que indicaban que las diferencias entre El rosco y AlaZ son «incuestionables», una afirmación que argumentaron con varios puntos.