Muere Glen Hansard, ganador de un Oscar por ‘Once’ y protagonista de ‘The Commitments’, en un accidente de moto a los 56 años

Glen Hansard, el cantante y actor ganador de un Oscar, ha muerto en un accidente de tráfico a los 56 años. El artista irlandés circulaba en una motocicleta en el momento del suceso, durante la madrugada de este miércoles, tal y como han comunicado sus representantes.

El cantante e intérprete se dio a conocer por su papel protagonista en The Commitments (1991), una de las películas musicales mejor valoradas del cine, dirigida por Alan Parker (El expreso de medianoche, La vida de David Gale). La historia de un grupo de jóvenes que forman una banda en un barrio obrero de Dublín para convertirse en estrellas del soul conquistó a crítica y público, además de a la industria, que la tuvo presente en las nominaciones de numerosos premios.

Mientras trabajaba en el rodaje de The Commitments, Hansard siguió compaginando su faceta de actor con la de músico callejero. De hecho, una vez que adquirió la fama que le permitía dejar la calle, siguió tocando en ella. Era habitual que actuara acompañado en cualquier esquina de la capital irlandesa. Además, cada año iba en Nochebuena a Grafton Street, la vía peatonal más famosa de Dublín, para tocar en favor de los sintecho. Lo hacía con otros amigos, como Bono de U2.

Glen Hansard lideraba el grupo The Frames, formado en los 80, que trascendió más allá de Reino Unido e Irlanda, donde ya tenía tirón, con el tema Falling Slowly, con el que alcanzó la escena internacional.

Precisamente Falling Slowly fue el título que mayor gloria dio a Glen Hansard, la misma que le llevó hasta la gala de los premios Oscar en 2008, donde ganó la estatuilla a la Mejor canción original. Era el tema de la película Once, un exitoso drama romántico que se llevó el Premio del Público en el Festival de Sundance, para la que lo compuso junto a Markéta Irglová, su compañera en el dúo Swell Season.

Hansard nunca abandonó sus orígenes humildes. Venía del barrio de Ballymun, uno de los más deprimidos de la ciudad irlandesa donde, además de tocar, colaboraba habitualmente en diferentes campañas sociales.

Tal y como contó él mismo en una entrevista ofrecida este 2026 a The Irish Times, creció allí sin darle «mucha importancia», pero «presenciando las dificultades que atravesaban amigos y familiares». Nunca negó la «mala fama» del barrio, pero era algo que equilibraba el «gran sentido de comunidad» que había en él, indicó.

En la madrugada de este miércoles, el cantautor, guitarrista y actor estrelló su moto en una carretera del suroeste de Dublín. A pesar de que «recibió atención médica en el lugar del accidente, falleció poco después», según el comunicado emitido por la Policía irlandesa (Garda).

Glen Hansard estaba casado y tenía un hijo en común con Maire Saaritsa, conocida poetisa y artista visual finlandesa. Por ello, vivía entre Kildare, al sur de Dublín, y el país nórdico.

«La familia de Glen está profundamente conmocionada y desolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles», ha pedido su representante.