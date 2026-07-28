Las vacaciones de Nico Williams en Marbella: una villa de cuatro millones con spa, gimnasio y servicios de hotel

Después de un año marcado por la exigencia deportiva y de tocar el cielo con la selección española en el Mundial de 2026, Nico Williams ha cambiado el ruido de los estadios por la tranquilidad de uno de los rincones más exclusivos de la Costa del Sol. El futbolista del Athletic Club disfruta de unos días de descanso en una impresionante villa valorada en cerca de cuatro millones de euros, ubicada en una de las urbanizaciones más lujosas de Marbella. Un refugio donde el lujo va mucho más allá de la arquitectura: spa, gimnasio, piscina climatizada, conserjería, gastrobar y todos los servicios propios de un hotel de cinco estrellas forman parte de un complejo pensado para que sus propietarios apenas tengan que salir de casa.

Un refugio de lujo en una de las zonas más exclusivas de Marbella

Marbella vuelve a consolidarse como uno de los destinos favoritos de las grandes estrellas del deporte. En esta ocasión, es Nico Williams quien acapara todas las miradas gracias a la espectacular vivienda en la que pasa sus vacaciones estivales.

El internacional español ha elegido una residencia situada en EPIC Marbella by Fendi, un exclusivo complejo residencial ubicado en Sierra Blanca, una de las urbanizaciones más cotizadas de la conocida Milla de Oro. La propiedad, adquirida por cerca de cuatro millones de euros tras haber disfrutado anteriormente de la vivienda de su hermano Iñaki Williams, ofrece una combinación perfecta entre privacidad, diseño contemporáneo y servicios de primer nivel.

La ubicación tampoco es casual. La urbanización se encuentra a apenas 800 metros del Mediterráneo, entre Marbella y Puerto Banús, con unas privilegiadas vistas a la montaña de La Concha y muy próxima a algunos de los mejores restaurantes, campos de golf y zonas de ocio de la Costa del Sol.

Vivir con las comodidades de un hotel sin abandonar la vivienda

Lo que realmente distingue a este complejo residencial es su filosofía. Aunque se trata de viviendas privadas, los propietarios disfrutan de una experiencia similar a la de alojarse permanentemente en un hotel de cinco estrellas.

Entre las instalaciones comunes destacan un spa de última generación, gimnasio completamente equipado, piscina cubierta de 25 metros, club social, gastrobar, espacios de coworking y zonas infantiles. Además, el complejo cuenta con conserjería, seguridad durante las 24 horas y diferentes servicios personalizados que permiten a los residentes disfrutar de todas las comodidades sin necesidad de salir del recinto.

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Una casa pensada para disfrutar con la familia

Más allá del lujo, uno de los aspectos que más llama la atención de este refugio marbellí es el papel que juega la familia en las estancias del jugador. Según destacan diferentes informaciones, Nico Williams suele compartir estas vacaciones con sus padres, su hermano Iñaki y su círculo más cercano.

No resulta extraño si se tiene en cuenta la estrecha relación que mantiene con ellos. Tras conquistar el Mundial de 2026, una de las imágenes más emotivas fue precisamente cuando entregó su medalla a su madre, María Arthuer, como reconocimiento al esfuerzo realizado por sus padres durante toda la infancia de los hermanos Williams. Un gesto que emocionó a millones de aficionados y que volvió a poner de manifiesto la importancia que tiene la familia en la vida del futbolista.

Un vecindario reservado para grandes fortunas

La elección de Sierra Blanca tampoco sorprende. Esta urbanización lleva años convirtiéndose en uno de los enclaves favoritos de empresarios, celebridades y deportistas internacionales.

De hecho, entre los propietarios del complejo figura Alf Haaland, padre del delantero Erling Haaland, mientras que muy cerca se encuentra Villa Bellagio, considerada una de las mansiones más espectaculares de España. Además, toda la zona continúa ampliando su oferta inmobiliaria de lujo con promociones vinculadas a prestigiosas firmas internacionales del diseño y la moda.

La privacidad, las estrictas medidas de seguridad y la cercanía tanto al mar como a Puerto Banús convierten este enclave en uno de los más demandados por quienes buscan un segundo hogar en la Costa del Sol.