La portería es un elemento fundamental en el fútbol, ya que es el objetivo donde los jugadores deben introducir el balón para marcar un gol. Sin embargo, si te encuentras en un país de habla inglesa y necesitas comunicarte sobre este término, es importante conocer la palabra correcta en inglés. En este artículo, exploraremos cómo se dice portería en inglés y profundizaremos en su significado y uso en el mundo del fútbol.

En el ámbito del fútbol, la portería es un elemento esencial y se considera uno de los aspectos más importantes del juego. Los equipos contratan a porteros especializados cuya principal tarea es proteger la portería y evitar que el balón entre en ella. Los porteros deben poseer habilidades específicas, como agilidad, reflejos rápidos y una buena capacidad para anticipar los movimientos de los jugadores rivales.

Término basico en inglés

La palabra equivalente a portería en inglés es «goal» o «goalpost». La palabra «goal» se refiere al área o espacio donde los jugadores deben introducir el balón para marcar un gol. Por otro lado, «goalpost» se refiere específicamente a los postes verticales que forman parte de la estructura de la portería. Ambas palabras son ampliamente utilizadas en el fútbol y son reconocidas en diversos países de habla inglesa.

Portería en el fútbol

En el fútbol, la portería es el objetivo principal del juego. Los equipos compiten por marcar goles al introducir el balón dentro de la portería del equipo contrario. El área de la portería es delimitada por los postes verticales y el travesaño horizontal, conformando un rectángulo. Los jugadores deben utilizar sus habilidades para lanzar el balón con precisión y fuerza, evitando que los defensores del equipo contrario impidan la entrada del balón en la portería.

Más allá de un simple «goal»: el dilema de traducir portería al inglés

Preguntar por la traducción exacta de una palabra suele ser la forma más rápida de descubrir que los idiomas rara vez funcionan como diccionarios matemáticos. Si abres cualquier manual básico de inglés, lo más probable es que encuentres la equivalencia directa entre portería y goal. Funciona sobre el papel, claro. Servir, sirve, pero el problema surge en cuanto pisas un campo de césped real, hablas con un entrenador británico o intentas retransmitir un partido sin sonar como un libro de texto anticuado.

La lengua inglesa, especialmente en el ámbito del deporte rey, destila una precisión desconcertante que obliga a matizar según el contexto geográfico y la disciplina exacta de la que hablemos.

El peso de la estructura física: «goalpost» y «crossbar»

Cuando un aficionado hispanohablante grita que el balón se ha estrellado contra la portería, normalmente se refiere al marco de aluminio o madera. En inglés británico, esa estructura metálica se despieza mental y físicamente con naturalidad pasmosa. Los postes verticales son los goalposts, mientras que el larguero horizontal responde al nombre de crossbar.

Decir simplemente goal para referirse a la estructura puede generar malentendidos porque, en la inmensa mayoría de las ocasiones, los angloparlantes asocian esa palabra directamente al tanto anotado, al gol que sube al marcador.

Si un defensa despeja un balón bajo palos, en la jerga periodística anglosajona escucharás que ha evitado el tanto sobre la línea del goal, pero para referirse al rectángulo de tres palos se prefiere el término compuesto goalmouth. Esa pequeña zona del área pequeña, el metro cuadrado donde se sufre y se protege la integridad del guardameta, tiene nombre propio y define el drama mejor que cualquier traducción literal.

El idioma del balón ovalado: rugby y fútbol americano

El enredo lingüístico se complica todavía más cuando abandonamos el fútbol tradicional y cruzamos la frontera hacia el rugby o el fútbol americano. Ambas disciplinas utilizan estructuras colosales en forma de «H» que también llamamos porterías en español, pero el inglés cambia radicalmente de tercio.

En el rugby británico, esas enormes horquillas metálicas reciben el nombre de goalposts, aunque en el argot de los jugadores y comentaristas se simplifica frecuentemente al hablar de pasar la pelota between the posts.

La situación cambia drásticamente al cruzar el Atlántico. Si te adentras en un estadio de la NFL, la estructura en la que los pateadores intentan colar el ovoide se denomina goalposts, pero popularmente todos, desde los comentaristas hasta los aficionados en la grada, se refieren a ellas como los uprights, destacando visualmente los dos largos postes verticales que se elevan hacia el cielo.

El área de influencia y la posición del guardameta

El término portería también arrastra consigo una dimensión espacial que afecta directamente al guardameta. En español utilizamos la palabra para delimitar tanto el marco físico como la demarcación táctica donde actúa el portero, ese espacio sagrado que debe custodiar.

En inglés, el espacio físico del marco se complementa con términos como net (la red), que se utiliza constantemente en frases hechas y retransmisiones. Un disparo potente que sacude las mallas hace que los ingleses hablen de sacudir el back of the net, una imagen poética y visual muy arraigada en su cultura futbolística.

Por otro lado, la posición del jugador bajo palos es el goalkeeper, y su zona de influencia directa se gestiona lingüísticamente separando el área grande (penalty area) del área pequeña (six-yard box).

Maestría en los matices

Llegados a este punto, la respuesta a cómo se traduce portería deja de ser una única palabra para convertirse en una cuestión de elección táctica según el oyente y la situación.

Si te refieres al marco físico en el fútbol, goal cumple el expediente, pero goalframe o goalmouth revelan un dominio real del idioma. Si hablas de los postes, la precisión exige desglosarlo en goalposts y crossbar. Y si el contexto salta al rugby o al fútbol americano, los uprights marcan la diferencia entre un angloparlante novato y alguien que lleva años viendo partidos con el audio original.

Otros significados

Esta palabra inglesa también se puede utilizar para describir la guardia de seguridad de un complejo habitacional, una comunidad de apartamentos o una instalación militar. En algunos contextos, la palabra «portería» se usa para describir un punto de control militar, donde los guardias controlan el acceso a un lugar. En este caso, la palabra correcta en inglés sería «checkpoint». A menudo, los guardias de seguridad establecerán un punto de control con el fin de evitar el acceso no autorizado a una área o lugar.

Otra palabra relacionada con la portería en inglés es «guard», que se usa para referirse a una persona a cargo de la seguridad en un edificio, estación, puerto, etc. Esta persona se encarga de controlar el ingreso y salida de personas y vehículos, así como de la seguridad de los bienes y activos del lugar. En conclusión, la palabra portería se traduce como «gate» en inglés. Esta palabra se usa para describir una abertura o puerta de entrada, así como para referirse a los puestos de seguridad en aeropuertos. Y la palabra «guard» se usa para referirse a una persona a cargo de la seguridad en un edificio, estación o puerto.

Cómo se dice portería en inglés y algunas frases

Referido al fútbol, portería en inglés es goal.

You have to run from one goal to another as part of the training.- Tienen que correr de una portería a otra como parte del entrenamiento.

The goal is very old and rusty, it needs to be replaced with a new one.- La portería está muy vieja y oxidada, hay que reemplazarla por una nueva.

The first one to knock down the can I put on the goal will be the winner.- El primero que derribe la lata que puse sobre la portería será el ganador.

He had the goal at two meters but missed the shot.- Tenía la portería a dos metros pero falló el disparo.

My friend is the best goalkeeper in the neighborhood, nobody takes care of the goal like him.- Mi amigo es el mejor portero del barrio, nadie cuida la portería como él.

Cómo se dice portería en otros idiomas

Si quieres conocer aún más, te mostramos a continuación cómo se dice portería en otros idiomas del mundo:

Albanés qëllimi

Alemán Ziel

Croata cilj

Danés mål

Estonio eesmärk

Euskera helburua

Finés päämäärä

Francés but

Gallego obxectivo

Islandés mark

Italiano obbiettivo

Lituano įvartis

Noruego mål

Portugués meta

Polaco bramka

Rumano poartă

Al final, dominar un idioma no consiste en encontrar sinónimos perfectos, sino en entender qué parte de la realidad prefiere iluminar cada cultura cuando mira hacia el mismo balón.