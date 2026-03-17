Publican la lista de los 100 mejores colegios de España de 2026 y la gente no da crédito: todo el mundo comenta lo mismo

Hoy en día, para elegir colegios en España, muchos padres dan mucha importancia a los idiomas, las extraescolares o asignaturas como emprendimiento o inteligencia artificial. La revista especializada en negocios Forbes busca facilitar esa decisión publicando una lista de los mejores colegios en el país.

De la lista hay que destacar aspectos como que no hay ningún colegio público de España y que de los 100 que hay, solo hay 9 concertados. La mayoría de las escuelas ofrecen una variedad de idiomas como alemán, francés, chino (además del inglés y del castellano) y, según las comunidades, catalán, gallego, euskera o valenciano.

La comunidad autónoma con más centros educativos clasificados entre los 100 mejores es Madrid con 37. Le siguen la Comunidad Valenciana con 11 y Cataluña con 9 (8 en Barcelona y 1 en Gerona). Hay muchos personajes públicos que estudian o han estudiado en estos colegios: El Rey Felipe VI y sus hijas en el Colegio Santa María de los Rosales; Miguel Bosé en el Liceo Francés o el piloto Carlos Sainz en el Retamar de Madrid.

Ránking de colegios en España

La metodología del ranking (a través de un comité de profesionales con perfiles pedagógicos, psicológicos y profesionales de la educación) ha establecido 36 criterios objetivos estructurados en siete bloques para organizar y clasificar los 100 mejores colegios en España. El primer bloque (que tiene un 30% de la puntuación total) da importancia a cosas como la cantidad de alumnos por clase, el ratio de estudiantes por profesor o los niveles para atender las necesidades de los alumnos.

El segundo cuenta la nota media de pruebas de acceso a la universidad y las medias finales de primaria y secundaria. El tercer bloque (un 18%) valora los idiomas que se imparten y los sistemas de aula virtual y de hardware. El cuarto tiene un peso de un 12% y se centra en infraestructuras del centro, transportes y servicios médicos u otros.

El quinto bloque pesa un 10% y valora tutorías, diversidad (de género, de raza, de discapacidad, de origen, etc.), espacio de psicología, formación sobre derechos y seguridad ante delitos sexuales, y clases y servicios de ciberseguridad. El sexto, con un 5 % sobre la puntuación total, da importancia a la cuota mensual, la lista de espera, el porcentaje de antiguos alumnos que repite el centro con sus hijos y el de alumnos célebres.