Comenzaremos por analizar de dónde viene el término “casa” antes de entrar a su traducción en inglés, ya que todos estamos unidos en cierto modo por los idiomas en la vida diaria. El término casa se refiere a cualquier construcción o edificación que puede ser habitada por una o más personas, la cual puede ser una morada, habitación o aposento. La edificación puede constar de una o varias plantas, cuyo destino es para una vivienda de uso unifamiliar. Al grupo de personas que viven en un lugar común se llama familia, cuya descendencia poseen el mismo apellido o linaje. Esta palabra etimológicamente procede del latín “casa” barraca o cabaña y a su vez del griego «κασας» (kasas).También se conoce como hogar al lugar donde residen las familias. Veremos a continuación como se dice casa en inglés.

Cómo se dice casa en inglés y algunas frases

La palabra casa en inglés se escribe house y se pronuncia /haus/.

Te mostraremos a continuación algunas frases en este idioma con esta palabra:

My neighbor’s house is very big but it is not very clean. – La casa de mis vecinos es muy grande pero no está muy limpia.

My grandfather has moved to a small house in the mountains. This winter I will visit him. – Mi abuelo se ha mudado a una casa en la montaña. Este invierno iré a visitarlo.

This morning the fire brigade siren was heard. A house has caught fire in the neighborhood. – Esta mañana se han escuchado las sirenas de los bomberos. Una casa se ha prendido fuego en el vecindario.

My sister doesn't answer the phone. I will go to look for her at her house. – Mi hermana no me contesta el teléfono. Iré a verla a su casa.

¿Cómo diremos casa en inglés en plural?

Si quieres decir casa en plural o casas, la palabra correcta es houses. Te mostraremos a continuación algunos ejemplos:

The houses in Nothinghill are the most beautiful in the UK. – Las casas de Nothinghill son las más lindas de Reino Unido.

The real estate seller has sold 5 houses this month. He has done a great job. – El vendedor de bienes raíces ha logrado vender 5 casas este mes. Ha hecho un gran trabajo.

My uncle is dedicated to repairing houses. – Mi tío se dedica a reparar casas.

¿Cómo se dice casa en otros idiomas?

Si quieres aprender aún más, te mostraremos a continuación como puedes decir casa en otros idiomas: