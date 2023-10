El inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos: lo que nunca supiste

El inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos, es algo que quizás nunca supiste y ahora acabas de descubrir. Uno de los países más grandes del mundo, donde más gente se desplaza para aprender este idioma, no lo tiene como lengua oficial. El motivo quizás te deje de piedra de la misma forma que descubrir que estamos ante un tipo de lengua que depende de unas leyes que nada tienen que ver con las nuestras. Esta es la historia de un país que decidió no tener lengua oficial.

El idioma oficial de Estados Unidos es el inglés

Estados Unidos es uno de los países de habla inglesa más importantes del mundo, aunque no tiene este idioma como oficial. La manera en la que se construyó este país que fue colonia de varios países de Europa es sobre unos cimientos de libertad y de trabajo duro. Miles de personas llegaban cada año en busca de un futuro mejor.

Un cambio de vida y unas ansias de ofrecer algo distinto que los llevó a no imponer el inglés, sino a dar libertad a tus habitantes para elegir la lengua que más deseaban hablar. En definitiva, lo importante es comunicarse. Las leyes estatales colocan al inglés como lengua oficial, aunque también algunos dialectos como el hawaiano a la misma altura en estados como Hawai.

En Estados Unidos se hablan más de 250 lenguas, lo que hace que en este país la riqueza cultural sea enorme. Casi idéntica a una gastronomía que gana peso, fusionando a todas las del mundo. Podemos encontrar casi que un hablante de una lengua que no es el inglés en casi cada casa de este país.

El segundo idioma en hablantes, por proximidad y raíces culturales es el español que tiene millones de personas que leen, escriben y hablan en este país. El tercero como no podía ser de otra forma es el chino. Es una comunidad muy extendida por este gran país. Por lo que no es de extrañar que los hogares en los que se habla más de un idioma se cuenten por millones.

En los últimos años también han aumentado los que solo hablan inglés debido a una educación o a un saber estar que los coloca en este lugar. Los idiomas son una riqueza mundial que por nada del mundo se debe perder.