¿Alguna vez te has preguntado cómo se dice silla en inglés? Si es así, ¡has venido al lugar correcto! En inglés, la palabra silla se traduce como chair. Esta palabra es una palabra bastante común en inglés, por lo que es fácil de recordar. La palabra chair es una palabra muy versátil, ya que se puede usar para referirse a una variedad de muebles. Esto significa que puede usarse para referirse a sillas, sillones, sofás, y otros muebles similares.

Sin embargo, hay algunas palabras inglesas específicas para algunos tipos de sillas. Por ejemplo, una silla de oficina se puede referir como una office chair y una silla de comedor se puede referir como un dining room chair. Además de la palabra chair, hay algunas otras palabras que se usan para referirse a una silla en inglés. Estas palabras incluyen seat, stool y bench. Estas palabras tienen diferentes significados en lengua inglesa, por lo que es importante entender las diferencias entre ellas.

Etimología de silla

El origen de la silla se remonta hasta la palabra latina sellad, que es una contracción y diminutivo de sedula. El recorrido latino del término fue en primer lugar sedula, luego sedla y por último sella. El verbo es la raíz de otras palabras relacionadas con silla como sésil, sede, sesión, desidia y poseer.

Algunas frases con chair

Empecemos con una frase que tiene que ver con la modalidad reducida en los espacios comunes. This does not preclude the provision of a door in the rear face of a vehicle for use by wheelchair passengers. Lo que en español equivale a Este requisito no impide la exigencia de una puerta destinada a viajeros en silla de ruedas en la cara posterior del vehículo.

Stephen Hawking es uno de los teóricos físicos más importantes de la historia de la ciencia. Vamos con una frase sobre él. However, Hawking wheelchair has allowed one of the greatest minds of our generation access to knowledge and the ability to share his understanding with millions if not billions of his fellow human beings.

Esta frase en español quiere decir:

No obstante, gracias a la silla de ruedas de Hawking, una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, pueden acceder al conocimiento y compartir sus reflexiones millones o quizás miles de millones de personas.

Sigamos con una última más simple. The chair fold away neatly when not in uso. En español es una frase como esta: La silla se puede plegar y guardar cómodamente cuando no se necesita.