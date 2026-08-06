Una vaguada procedente del Atlántico deja tormentas, lluvias y granizo, de tal forma que provocará un cambio brusco en el tiempo. Será mejor que nos empecemos a preparar para vivir un mes de agosto con algunos cambios importantes, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en una parte del país que se prepara para lo peor. Son tiempos de cambios y de atender a unas cifras que no son nada buenas. Este agosto empieza con algunas novedades importantes que hay que tener en consideración.

Llega un importante cambio en el tiempo que deberemos tener en cuenta y que nos sumergirán en lo peor de unas cifras en las que todo puede ser posible. Esta vaguada que tenemos por delante puede poner en riesgo este fin de semana en el que media España estará pendiente del tiempo. Lo que nos espera lo puede cambiar todo por completo, de una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estaremos en breve en estos días en los que realmente cada paso puede ser esencial.

El tiempo brusco en el tiempo está presente

Está presente un cambio brusco de tiempo que puede ser esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial.

Es hora de apostar por lo que realmente cada gesto puede ser esencial, estaremos muy pendientes de este tipo de detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. De cara a un fin de semana que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio de tendencia esencial.

Este tiempo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Este mes de agosto se empieza a realizar con algunos detalles que pueden ser esenciales en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada gesto cuenta. Este tiempo de agosto puede sumergirnos de lleno en una novedad que nos afectará de lleno en estas zonas del país.

Una vaguada procedente del Atlántico deja tormentas, lluvias y granizo

Tormentas, lluvias, y granizo llegan con una vaguada procedente del Atlántico que puede cambiarlo todo. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada gesto cuenta. Estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estas jornadas un cambio de tendencia esencial.

La AEMET nos ha dado una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo: «Este día, predominará la estabilidad con cielos poco nubosos en general, excepto por la presencia de nubes bajas en zonas próximas a los litorales del norte, levante y Alborán. En el interior, por la tarde se esperan nubes de evolución, que pueden dar lugar a chubascos y tormentas en general aisladas, más probables en zonas de montaña del tercio oriental. Se esperan más adversas en el extremo nordeste peninsular, la Ibérica sur y las sierras del sudeste, que pueden ir acompañadas de tormentas con granizo menudo y ser localmente fuertes. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y en general poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y regiones de la fachada oriental peninsular. Calima débil en Canarias Temperaturas máximas en ascenso en la mitad norte, que pueden ser notables en la Mariña, alto Ebro y Cantábrico oriental. Descensos en Canarias, Rías Bajas y en los litorales de Alborán y catalán, con pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en el sudoeste peninsular, el Ebro y puntualmente en el sudeste, la meseta norte y en Canarias y Baleares, incluso los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas en descenso en el nordeste peninsular y en ascenso en el suroeste, con pocos cambios en Baleares y Canarias. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes con granizo menudo de madrugada en el extremo nordeste peninsular, la Ibérica sur y las sierras del sudeste. Temperaturas significativamente altas en zonas de Baleares, Canarias, Alborán e interior peninsular. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Viento flojo en el interior y moderado en los litorales, del este en el Cantábrico, Mediterráneo y Alborán, donde tenderá a flojo de dirección variable al final del día. De componente norte en los litorales atlánticos, aunque rolando a sur en Galicia. En el interior, flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, predominando el oeste y sudoeste en las horas centrales. Alisio de moderado a fuerte con posibles rachas muy fuertes en Canarias».