Desmontando a Sánchez: en mitad de un campo, ocho coches de escolta, TV oficial, demacrado y sin preguntas

Pedro Sánchez ha convertido la presentación de su Plan Estatal de Fertilizantes en un auténtico búnker propagandístico a medida para evitar abucheos. El presidente del Gobierno ha reaparecido este lunes en San Martín de la Vega en un evento milimétricamente escenificado: en mitad de la nada, blindado por su habitual caravana de ocho coches de escolta (otras veces han sido más), con despliegue en directo de la productora oficial contratada por Moncloa (Overon, Mediapro) y sin permitir, una vez más, preguntas de los periodistas. Un acto de propaganda con la prensa como invitada de piedra.

Sánchez en la «Finca de maíz»

La escenificación televisiva ha sido, una vez más, evidente. Como evidente era, de nuevo, el maquillaje del presidente. Pese a ello, con un sol tan potente, el rostro de Sánchez ha vuelto a mostrar arrugas, ojeras y venas hinchadas.

Con el campo español en guerra contra el gobierno socialista y contra el ministro Planas, Sánchez ha huido de cualquier espacio público o contacto directo con los agricultores, con el campo real, y se ha atrincherado en una plantación privada situada en la zona de La Marañosa, en la Vega del Jarama, y en uno de los pocos municipios gobernados por el PSOE en la Comunidad de Madrid, San Martín de la Vega, donde los socialistas gobiernan con mayoría absoluta desde 2015.

Sin embargo, ni siquiera en un pueblo ‘amigo’ Sánchez se ha atrevido a abrir el acto a los vecinos de la comarca. Y menos a los agricultores. La opacidad para evitar imprevistos ha sido total. La agenda oficial de Presidencia afirmaba de que el evento tendría lugar en una enigmática «Finca de maíz», adjuntando el ministerio de Agricultura unas coordenadas que no existían en una simple búsqueda de Google Maps.

Ocho coches de escolta

Encontrado el enigmático lugar, muy lejos de cualquier ciudadano y público en general, lo siguiente ha sido superar los círculos de seguridad. Para acceder a la explanada, los seleccionados asistentes debían pasar varios controles desplegados por la Guardia Civil. Al acto han asistido unas 50 personas, descontando el elevado número de efectivos de seguridad, escoltas y asesores de Moncloa. El ministro Luis Planas y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han estado al frente. Y, aparte de ellos, los representantes de una empresa de fertilizantes (Premio Nacional de Innovación) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, asociación de nueva creación, afín al Gobierno.

Sánchez ha llegado, levantando polvo, con una comitiva de, al menos, ocho coches de escolta, incluida una furgoneta en la que suele llevar una UVI móvil camuflada. Ante las cámaras, para bajar del coche, el habitual despliegue muy peliculero de escoltas rodeándole. Llevaban hasta mantas antibalas en mitad de semejante secarral. Al irse del acto, los escoltas apartaban a los presentes («aléjense») para que se viera bien al presidente subiendo al todoterreno.

Cero preguntas otra vez

El control del relato se extendió también a los medios de comunicación. No se ha permitido, de nuevo, ni una sola pregunta de los periodistas allí congregados. El ministerio de Agricultura había puesto un autobús para los periodistas.

Con la señal de Moncloa en directo, Sánchez presenció una exhibición de dos drones. Sánchez ha asegurado que ya se han liberado 600 millones para la compra de fertilizantes y evitar la dependencia exterior en el marco de la guerra en Ucrania e Irán. La asociaciones de agricultores se han manifestado en varias ocasiones en Madrid y en Estrasburgo contra la subida de los fertilizantes. La última en mayo. Participaron las asociaciones mayoritarias del sector, entre las que no está la asociación que Sánchez ha invitado hoy a su acto. Sánchez ha dicho que el Plan Estatal de Fertilizantes «presentado» hoy espera que «esté listo a principios de 2027».