La España encabezada por el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, es líder de abandono animal en la Unión Europea tras gastar 240.000 euros en cursos obligatorios de «tenencia responsable» de mascotas. Un informe del sector señala que se abandonaron 285.000 animales en 2025, de los cuales fueron 169.000 perros y 116.000 gatos.

El documento de Fundación Affinity, entidad privada sin ánimo de lucro, señala que el abandono de mascotas que acogen las protectoras es el «mayor problema de bienestar animal en España». Aunque el informe señala que la cifra de 2025 es ligeramente inferior a la de 2024, se trata de un «estancamiento» y «no una mejora real».

Los 169.000 perros y 116.000 gatos abandonados son, según el informe Él nunca lo haría, unos datos que «no muestran cambios significativos y sugieren una situación de estancamiento más que una mejora real».

Los motivos que recoge este estudio por los que se producen estos abandonos son los siguientes:

Camadas no deseadas (15 %).

(15 %). Pérdida de interés por el animal (14 %).

por el animal (14 %). Cambio de domicilio o traslado (12 %).

o traslado (12 %). Fin de la temporada de caza (10 %).

de caza (10 %). Problemas de comportamiento (10 %).

Multas de hasta 200.000 euros

Todo ello a pesar de que la norma impuesta por Podemos en 2023, conocida como Ley de Bienestar Animal, pasó a contemplar como «infracción grave» el abandono simple de ejemplares. Tanto es así que recoge incluso multas de entre 10.000 euros y 50.000 euros.

En ese sentido, la ley castiga a los dueños de mascotas que no comuniquen la desaparición de su animal en «un plazo máximo de 48 horas». Ese tipo de casos se considera abandono. Por ello, ese hecho puede acabar en multas de entre 500 y 10.000 euros.

Además, reconoce como «muy graves» otros incumplimientos como la muerte del animal o el sacrificio de animales no autorizado. En estos casos, los delitos pueden acabar con multas de entre 50.000 euros y 200.000 euros.

240.000 € en cursos obligatorios

Todo ello a pesar de que el Gobierno gastó 120.000 euros en la creación de una plataforma para la realización de los nuevos cursos obligatorios para poder tener perros. Un gasto que se repetirá nuevamente este año. Se trata de las clases a las que los dueños están obligados a asistir para la «tenencia responsable» de animales.

Concretamente, se contrató un «servicio de asistencia técnica para la adaptación virtual y testeo de un programa formativo sobre tenencia de perros».

Esta contratación se realizó después de que la normativa exigiera que «las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros». Es decir, que para tener un animal doméstico habrá que asistir de forma previa a una suerte de clases de formación.

Sin embargo, la Dirección General de Animales (DGA), que depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, trasladó a Efe que no son «datos oficiales»: «En estos momentos no existe una estadística oficial sobre el abandono en España. Los únicos datos publicados son los que recoge la Fundación Affinity, pero no tienen carácter oficial».

Por el contrario, Isabel Buil, directora de la fundación, aseguró que sus cifras se extraen de las entidades que «año tras año, dedican tiempo a responder y compartir sus datos». Todos ellos, según la responsable de la entidad que ha redactado este informe, reflejan «un análisis riguroso de la realidad del abandono, la pérdida y la adopción en España».