El Gobierno prorroga «hasta agosto de 2028» el contrato para retransmitir los viajes internacionales de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez ha prorrogado «hasta agosto de 2028», es decir, hasta un año después de las próximas elecciones generales que corresponderían en 2027 (salvo adelanto electoral), el contrato para la cobertura audiovisual de los viajes internacionales del presidente socialista. El importe de esta prórroga por un periodo de 24 meses asciende a 1.078.715 euros (impuestos incluidos).

Así consta en un expediente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes consultado por OKDIARIO. Según una resolución del Ejecutivo, «el Departamento de Información Internacional, como unidad gestora del contrato, ha remitido una memoria proponiendo la prórroga del contrato por un periodo de 24 meses hasta el 14 de agosto de 2028». Este departamento depende de Presidencia del Gobierno y está dirigido por Alexandra Gil Polo.

En dicha resolución, se dice que el contrato actualmente vigente, suscrito con Servicios Audiovisuales Overon SL, finaliza el día 14 de agosto de 2026. Ante ello, el Gobierno ha acordado hacer efectiva la prórroga de 24 meses contemplada en el contrato, por lo que este continuará prestándose por parte de la misma empresa del Grupo Mediapro desde el próximo 15 de agosto de 2026 hasta el 14 de agosto de 2028.

De esta manera, Moncloa no tendrá que convocar un nuevo concurso. Y así lo justifica: «El pliego de cláusulas administrativas particulares contempla la posibilidad de prorrogar el contrato por un plazo máximo de 24 meses. El contrato finaliza el día 14 de agosto de 2026, por tanto, el contrato se encuentra vigente, se ha observado el procedimiento legal y contractualmente establecido para acordar la prórroga, y su duración se ajusta a la fijada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), tanto global como individualmente considerada», señala el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El anterior contrato de estas características (dividido en dos lotes) también recayó en Servicios Audiovisuales Overon SL. La tramitación del mismo se realizó por el procedimiento abierto en 2020, igualmente por un importe superior al millón de euros y una duración de dos años, con «posibilidad de prórroga de hasta un máximo de 2 años». De esta manera, fue en 2024 -como informó OKDIARIO- tras agotar dicha prórroga, cuando el Gobierno licitó un nuevo contrato, vía procedimiento abierto, que permitiese la «continuidad del servicio conforme a las exigencias actuales». Ese nuevo contrato es el que ahora sigue vigente y que será prorrogado hasta 2028.

Del Grupo Mediapro, matriz de Servicios Audiovisuales Overon SL, fue cofundador y presidente el magnate trotskista Jaume Roures, próximo a Podemos, si bien ahora la compañía está controlada por el fondo de inversión chino Southwind y encabezada por Sergio Oslé.

En concreto, este contrato tiene como objeto la prestación de un «servicio de captación, difusión, transmisión y videostreaming de la señal audiovisual de las comparecencias públicas de la Presidencia del Gobierno fuera de territorio español y servicios relacionados».

Dicho expediente está referido a la cobertura audiovisual y difusión de la señal audiovisual de las comparecencias públicas del jefe del Ejecutivo que tengan lugar con motivo de la celebración de los Consejos Europeos en Bruselas, así como a los «demás actos del presidente del Gobierno y del titular del Ministerio de la Presidencia, con cobertura informativa que se desarrollen fuera del territorio español», es decir, en el extranjero, incluyendo aquí los actos en Bruselas (Bélgica) no relacionados con Consejos Europeos.

66 viajes por 4 continentes

El contrato actual también fue suscrito con Mediapro por un periodo de dos años (desde el 15 de agosto de 2024 hasta el próximo 15 de agosto de 2026) con un importe de más de un millón de euros. Aquí, el Gobierno contempló la cobertura de 10 viajes con 32 comparecencias estimadas para los Consejos Europeos; 36 desplazamientos con 60 comparecencias para Europa, 10 viajes con 30 declaraciones para Centroamérica, Sudamérica, Caribe y África, 4 desplazamientos con una docena de comparecencias para América del Norte y 6 visitas oficiales con 24 declaraciones para Asia y Oceanía. En total, 66 viajes por cuatro continentes.