El PP pide al Gobierno que desvele si Sánchez ha recibido «joyas» como regalo en alguno de sus viajes

El PP ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a revelar si el presidente socialista ha recibido «joyas» como regalo en alguno de sus viajes oficiales en los últimos ocho años. Para ello, los populares han registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, los diputados del PP Pablo Hispán y Belén Hoyo han presentado una pregunta parlamentaria escrita en la que instan al Ejecutivo a dar respuesta sobre esta cuestión, después de que la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional hallara joyas por valor de más de 1,3 millones de euros en el despacho del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

«Habida cuenta de que ha dicho que no sabe qué regalos ha recibido, así como su valor, ¿significa eso que reconoce que no descarta la posibilidad de que haya podido recibir regalos de joyas o de otro tipo de bienes muebles valorados en más de un millón de euros?», es la pregunta que han formulado los dos representantes del Grupo Popular que dirige Ester Muñoz como portavoz.

El pasado 18 de junio, en declaraciones a la prensa en Bruselas, el actual jefe del Ejecutivo manifestó que «todos los presidentes hemos recibido regalos, y algunos, créanme, ni sé cuáles son», confesó.

En esta línea, Sánchez esgrimió que «evidentemente son cosas que no se dan cuando uno está reunido bilateralmente con el líder de ese país». Junto a ello, habló de «regalos que evidentemente se hacen por esa representación institucional y por el reconocimiento a la amistad que, en este caso, tiene ese país con España», relató.

Además, Sánchez transmitió aquel día su «empatía y solidaridad» a Zapatero, imputado por su presunta vinculación a una red criminal de influencias para el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia del Covid-19.

«Confiamos en su inocencia y empatizamos con la situación que está atravesando su familia», dijo sobre las hijas de Zapatero, también imputadas en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

«Respetar el Estado de Derecho es respetar la acción de la justicia, pero también respetar el derecho a la presunción de inocencia por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, de su familia y de algunas trabajadoras que pertenecen al Partido Socialista y que desgraciadamente también están inmersas en esta causa judicial», agregó.

«Sánchez es el socio de Zapatero»

Precisamente, este domingo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusó a Pedro Sánchez de mantener su apoyo a Zapatero, pese a las investigaciones judiciales por seis delitos de corrupción que se están siguiendo contra él: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

Tellado denunció que Sánchez mantiene esta actitud porque así, en realidad, se está defendiendo a sí mismo: «El cerco se estrecha en torno a P.S. El One. El súper jefe», enfatizó el número dos del PP sobre los nombres en clave que aparecen en el sumario de las cloacas para hacer referencia al inquilino de la Moncloa.

El secretario general del PP subrayó que Zapatero no hubiera podido hacer todo lo que ha hecho sin el soporte del presidente del Gobierno y recordó que el rescate de Plus Ultra fue aprobado por su Consejo de Ministros: «Sánchez es el verdadero socio de Zapatero, no el Julito», dijo Tellado refiriéndose al empresario valenciano y amigo del ex presidente, Julio Martínez Martínez.

En este contexto, también criticó que el presidente del Ejecutivo se niega a convocar elecciones porque «sabe que las perdería», sobre todo, con un partido que concurriría sin ninguna opción de ganar por «tanta basura acumulada por corrupción en estos años».