Tellado: «El Consejo Federal del PSOE es un consejo criminal, norcoreano y que traga con la huida de ‘El One’»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha tachado al Comité Federal del PSOE de «consejo criminal» «norcoreano», que traga con la huida de «el one» y lo ha comparado con «El silencio de los corderos», 24 horas después de celebrada la reunión del órgano socialista que ayer cerró filas en torno a la figura de Pedro Sánchez. Tellado ha cargado contra los socialistas, que han avalado la decisión de Sánchez de no convocar elecciones generales, pese a que el PSOE está implicado en dieciséis causas judiciales y la fiscalía pide 1800 años de prisión para todos ellos», según ha precisado.

El número dos del PP, que ha clausurado el 14.º Congreso Provincial del PP de Huesca, ha exclamado que el sanchismo no puede ser una «condena» para todo nuestro país, porque, como «sabe todo el mundo», ha concluido, «es un movimiento condenado».

Miguel Tellado ha recordado que esta misma semana la mayoría del Congreso ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones ya, como hiciera anteriormente el Senado. Y ha continuado diciendo que «Sánchez hace oídos sordos», porque ya «no es un demócrata, se ha convertido en un autócrata».

El diagnóstico de Tellado sobre la situación del PSOE es que «el sanchismo ha devorado al socialismo», para poder «imponer el pensamiento único», y ha seguido diciendo que en la reunión del Comité Federal Socialista «decidieron inmolarse con Sánchez y encubrirlo todo».

Según Tellado, «Sánchez no solo se llevará por delante los 140 años de historia de su partido, sino que hundirá el futuro de su partido» y aun así se niega a convocar elecciones «porque sabe que las perdería… con tanta basura acumulada, con la corrupción acumulada de estos años».

El número dos del PP ha augurado que los socialistas «caerán como moscas» y se ha referido al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como «el señor de los anillos» o «el que decía que había que tener poco y dar mucho y guardaba en una caja fuerte las joyas». Según Tellado, Sánchez no deja caer a Zapatero, porque es un sistema de «autodefensa». Según ha dicho, «Sánchez se está defendiendo a sí mismo» y ha señalado la responsabilidad del Ejecutivo en el rescate de la compañía Plus Ultra.