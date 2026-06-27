Tellado cree que Sánchez ha firmado el acta de defunción del PSOE ante el Comité Federal: «Se han resignado a desaparecer»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que Pedro Sánchez ha firmado hoy el «acta de defunción del PSOE» y que sus líderes «se han resignado a desaparecer». El líder popular se ha hecho eco de la información publicada por OKDIARIO sobre las posiciones de los barones socialistas y la decisión casi unánime de practicar el «culto al líder» a su llegada a la sede socialista, para participar en la reunión del Comité Federal socialista.

A través de sus redes sociales, el dirigente popular ha hecho pública su opinión ante lo acontecido en la sede socialista. Tellado asegura que «los puños en alto han sido sustituidos por los brazos caídos».

A juicio del número dos del PP, los socialistas «han claudicado ante P.S. y se han resignado a desaparecer por el sumidero». El secretario general del PP, que ha asistido hoy al Congreso regional del PP de Cataluña, en Barcelona, ha añadido que los socialistas «no arrastrarán a España en su caída».

Pedro Sánchez ha firmado hoy el acta de defunción del PSOE. Los puños en alto han sido sustituidos por los brazos caídos. Los socialistas han claudicado ante P.S. y se han resignado a desaparecer por el sumidero de sus cloacas. Ellos sabrán. No arrastrarán a España en su… — Miguel Tellado (@Mtelladof) June 27, 2026

Tellado, que ha acompañado hoy al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha augurado que «nuestro país volverá a tener un Gobierno decente que no robe y pasará página de tanta indignidad». Precisamente, en el Congreso del PP catalán, Feijóo ha comparado a Pedro Sánchez con Franco, por no dimitir cuando el Congreso de los Diputados se lo ha reclamado hace unos días, por mayoría absoluta.

Los populares acometen hoy la elección de su presidente en Cataluña, Alejandro Fernández, en una jornada en la que el propio Feijóo ha pedido a los suyos que «Cataluña sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa».