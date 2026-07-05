El PSOE usa a los ‘nietos del exilio’ para defender a Zapatero frente a los «ultras y herederos del franquismo»

En pleno caso Zapatero y la polémica por las nacionalizaciones de descendientes de emigrantes españoles, el Partido Socialista de Argentina ha salido en defensa del ex presidente empleando, precisamente, el acceso a la nacionalidad que se aprobó bajo su gobierno, con la Ley de Memoria Histórica, y se amplió más tarde con Pedro Sánchez. El PSOE recurre así las nacionalizaciones con un interés partidista, pese a su mensaje público de «justicia» y «reparación» con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

«Frente a la campaña furibunda de la derecha y la ultraderecha españolas contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, los militantes del Partido Socialista Obrero Español en Argentina condenamos esta campaña de hostigamiento, que ataca a uno de los dirigentes más representativos y leales de nuestro partido», recoge el PSOE de Argentina en un comunicado, difundido tras la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra.

Añaden: «No conformes con erosionar permanentemente y atacar a brutalmente a nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, los ultras, herederos del franquismo, atacan ahora a quien durante su gestión tuvo la valentía de retirar las tropas españolas de la guerra de Irak y de aprobar, entre otras, las leyes de Memoria Histórica, Matrimonio Igualitario, Educación, Identidad de Género y Dependencia».

Y concluyen: «Desde Argentina, españoles, hijos y nietos de emigrantes, así como nuevos ciudadanos y ciudadanas gracias a la Ley de Memoria Democrática, nos solidarizamos con nuestro compañero y reivindicamos su lealtad a nuestras ideas y las medidas de su gobierno progresista».

Las nacionalizaciones por la también conocida como Ley de Nietos han centrado el debate político en los últimos días. 2,6 millones de personas, descendientes de emigrantes españoles, han solicitado la nacionalidad, y se han aprobado ya 557.709 expedientes.

A por las «provincias pequeñas»

Este periódico viene revelando el plan de nacionalización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez, con un evidente impacto en el censo electoral. Cabe recordar que el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior en las cuatro últimas elecciones celebradas -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- pese a las rotundas victorias del PP.

Alberto Núñez Feijóo ha calificado este proceso como una «ingeniería electoral» para alterar el censo y «fabricar nuevos votantes» porque con los actuales a Sánchez «no le salen las cuentas». Los populares critican que la ampliación del número de personas con derecho a la nacionalidad -y, por tanto, al voto- se hizo «mediante una instrucción de un ministerio, no por ley».

Fue, en concreto, la instrucción firmada por Sofía Puente -hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia- la que, sólo unos días después de aprobarse la ley en las Cortes, extendió ese derecho no sólo a descendientes de exiliados, sino de cualquier emigrante. Al mismo tiempo, amplió extraordinariamente el rango generacional de los beneficiarios, alcanzando a varias generaciones, hasta los tataranietos.

Este periódico ha documentado en exclusiva cómo descendientes de emigrantes que partieron de España a finales del siglo XIX han logrado la nacionalidad.

También ha revelado los actos masivos de jura de la nacionalidad que se llevan a cabo en los consulados y que, en algunos casos, superan incluso el millar de participantes. Igualmente, ha sacado a la luz la estrategia del PSOE de movilizar el voto exterior en «provincias pequeñas», donde menos papeletas les distancian del PP.

Y es que los socialistas son conscientes del potencial del voto exterior, un espacio que aspiran a recuperar especialmente tras la derogación del voto rogado. Para ello, el partido de Pedro Sánchez viene desarrollando una intensa campaña de movilización del electorado en el extranjero, especialmente en América Latina.

La actual secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, una de las principales promotoras de la Ley de Nietos, se ha desplazado con frecuencia a Argentina, República Dominicana y otros países para promocionar las nacionalizaciones.

«Podéis votar gracias a este Gobierno», advirtió en un encuentro con la militancia socialista de Buenos Aires, sólo unos días antes de las elecciones de julio de 2023.

Su sucesor como responsable del PSOE Exterior es César Mogo, senador que también ha viajado en distintas ocasiones a América Latina para captar el voto. El año pasado, en la televisión argentina, admitió que «todo» descendiente de emigrante español, fuese o no exiliado político, tiene «derecho» a ser español y presumió de que en Argentina habrá más nacionalizados -con derecho a voto- que en «el 95%» de las ciudades españolas.