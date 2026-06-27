El PSOE apunta a 18 «provincias pequeñas» para ganar las elecciones con el voto del ‘exilio’: «Acá está el partido»

El Partido Socialista traza la estrategia para «morder la mayoría al PP» en futuras elecciones generales. Esa estrategia pasa principalmente por arañar los votos en las «provincias pequeñas», aquellas que reparten menos escaños. En muchas de ellas, los partidos mayoritarios, PSOE y PP, «tienen raíces históricas». Es la reflexión de Facundo Cruz, analista electoral del PSOE en Argentina quien, como reveló OKDIARIO, trazó así la táctica electoral del partido de Pedro Sánchez con el voto exterior: «Hay que tener en cuenta no sólo las grandes ciudades sino también las provincias pequeñas, donde se distribuyen pocas bancas [escaños] y donde muchas veces hay pocos votos de distancia entre el primero y el segundo», expuso Cruz en una sesión interna de trabajo del PSOE de Buenos Aires, tras las elecciones de julio de 2023, desvelada por este periódico.

La nacionalización de los descendientes de emigrantes españoles tiene un evidente interés electoral para el PSOE. Argentina aglutina buena parte del voto CERA -el censo electoral de los españoles residentes en el extranjero- con 509.082 votantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), seguido de Francia (262.511) y EEUU (208.278). Es, también, el país que gestiona más solicitudes de acceso a la nacionalidad por la autodenominada Ley de Memoria Democrática. Sólo en Buenos Aires están en trámite 650.000 peticiones.

La reflexión del PSOE es la siguiente: en escenarios de mayorías ajustadas, con el arco parlamentario tan fragmentado como el actual, hay que «apuntar» al electorado «con táctica». Y los escaños de las «provincias pequeñas» pueden «consolidar mayorías en escenarios tan peleados (…) que terminen formando gobierno».

«Con varias de ellas con pocas bancas a repartir, acá está el partido», reflexiona Cruz, en un análisis de las elecciones españolas de 2023, en su perfil de X. Y sigue: «Dado este escenario de encuestas, el PSOE la tendrá muy difícil para poder aspirar a formar gobierno, pero no para rosquear una alternativa que enfrente a la derecha en la investidura. El voto exterior puede darle bancas en provincias chicas y, así, morderle la mayoría al PP». «Pero para eso hay que ir a votar. Como viene militando y peleando el PSOE Argentina», concluye.

Conscientes del potencial del voto exterior, el PSOE viene desarrollando una activa campaña de movilización en América Latina. Pilar Cancela, ahora secretaria de Estado de Migraciones, no ocultó el interés electoralista de la Ley de Nietos. «Podéis votar gracias a este Gobierno», proclamó en un encuentro con la militancia socialista de Buenos Aires, días antes de las pasadas generales. Su sucesor como responsable del PSOE en el Exterior, César Mogo, también realiza frecuentes visitas a la región. La última, hace unos días, a Uruguay. El año pasado, en la televisión argentina, admitió que «todo» descendiente de emigrante español, fuese o no exiliado político, tenía «derecho» a ser español y presumió de que en Argentina habría más nacionalizados -con derecho a voto- que en «el 95%» de las ciudades españolas.

Este periódico viene revelando desde hace meses cómo descendientes de españoles que emigraron antes de la Guerra Civil han logrado la nacionalidad, contraviniendo así la Ley de Memoria Democrática que reconoció este derecho a los exiliados. En la práctica, los consulados han ampliado la nacionalidad hasta descendientes de emigrantes del siglo XIX en base a una instrucción publicada en el BOE pocos días después de aprobarse la ley que extendió el reconocimiento de este derecho incluso a los tataranietos de emigrantes españoles.

El propio Mogo, que también es senador, celebró que la medida permitía otorgar la nacionalidad española a los descendientes de emigrantes «desde finales del siglo XIX».

«En las provincias pequeñas es donde más se ha dividido el voto entre los dos grandes partidos. Contar desde el extranjero con esos datos va a ser de muchísima relevancia. Esos datos son los que nos faltan para poder tener una estrategia electoral profesional, que nos permita ir a buscar a cada votante», admiten los analistas del PSOE argentino. Porque «si juntas 2.000 o 3.000 votos en provincias pequeñas puedes salir segundo o primero». Y ahí está la estrategia: «Si vas cruzando habitantes de provincias españolas que están residiendo acá con localidades de Argentina puedes ir apuntando la campaña, hacer llegar información…».

¿Dónde «desea» votar?

Una vez obtenida la nacionalidad española, el nuevo nacionalizado debe inscribirse en el censo para poder votar.

Para ello debe rellenar un formulario de la Oficina del Censo Electoral, en el que puede elegir el municipio en el que «desea ser adscrito a efectos de los procesos electorales en España».

Apenas tiene que justificar su elección. Entre los motivos de la elección del municipio está que sea «su última residencia», el «de mayor arraigo propio», el «de mayor arraigo de sus ascendientes» o bien «otros motivos».

El formulario indica que «en su caso» el solicitante «aporte los documentos que considere oportunos justificativos» de la decisión.

Según los últimos datos, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y ya se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes.

Su impacto no es menor. El PSOE fue la fuerza más votada en el exterior en las últimas elecciones celebradas (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía), pese a que el PP ganó holgadamente todos esos comicios.