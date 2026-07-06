Los chats inéditos de Sánchez a Ábalos revelan que le utilizaba para reprimir a Page en 2024: «Si puedes dale un pescozón, es lamentable»

«A Page si puedes dale un pescozón, es lamentable», así le ordenó Pedro Sánchez a José Luis Ábalos que reprimiera a Emiliano García-Page cuando criticaba la Ley de Amnistía y las cesiones a Junts que estaba haciendo el presidente del Gobierno.

OKDIARIO ha accedido a los chats íntegros que José Luis Ábalos y Pedro Sánchez se intercambiaron durante años. El presidente estuvo mensajeándose con Ábalos aun sabiendo que estaba investigando a su asesor ministerial Koldo García.

El presidente no quería cortar lazos con él y le felicitó ese año que supondría la caída de Ábalos con su imputación en octubre de 2024. «Aprovecho para desearte un feliz año», le escribió Sánchez, a lo que Ábalos le contestó: «Feliz año!!!».

Días más tarde, el 12 de enero de 2024 a las 19:10, Sánchez le escribió a Ábalos: «Muy bien, José Luis, lo de Page no tiene nombre». El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page estaba criticando en esas fechas los pactos del PSOE con Junts. Dijo que ningún Estado podía renunciar bajo ningún concepto a la competencia en fronteras y, por tanto, en inmigración. «El control de las fronteras es la expresión más elemental de soberanía. Lo que quiere [Carles] Puigdemont es, poco a poco, ir construyendo un Estado para el día que quieran tenerlo propio. Y con esto no se puede jugar. Con las cosas de comer no se puede mercadear», advirtió Page esa misma mañana.

Sus palabras le sentaron mal a Pedro Sánchez y así se lo hizo saber a Ábalos. El ex ministro de Transportes contestó unos minutos después y le mandó una noticia titulada Ábalos pide a Page que evite los marcos que impone la derecha: «De lo contrario se acaba preso de sus ideas» en la que atacaba al presidente autonómico. Sánchez le respondía con el emoji del pulgar hacia arriba.

José Luis Ábalos volvía al día siguiente a la carga y le mandaba otra noticia del Huffington Post titulada Ábalos logra un éxito inusitado al responder así de tajante a las comentadas palabras de Page. «Estupendo, hay mucha demanda, de este tipo de respuestas, te lo agradezco», le respondía el presidente, que quería apoyo público frente a Page.

El ex ministro volvía a la carga días después y le mandaba otra noticia publicada por Europa Press el 18 de enero de 2024 en la que Ábalos decía «que a algunos que se rasgan las vestiduras con la amnistía bien les vendría acogerse». «Totalmente. Gracias, José Luis», le respondía el presidente.

Tras ello, Ábalos le mandaba un mensaje publicado en su cuenta de X sobre una investigación al PP de Valencia y un vídeo de YouTube en el que se contaba que el que fuera ministro estaba plantando cara a un juez. Sánchez le contestó al día siguiente y le dijo: «A Page si puedes dale un pescozón es lamentable». «Ya ya. Me pongo», le respondió Ábalos inmediatamente.

«Habrá que recordarle que gana el PSOE», replicó el presidente. Tan sólo unos minutos después, Ábalos puso el siguiente mensaje en X contra Emiliano García-Page y el presidente le contestó: «Muy bien! Gracias».

El ex ministro Ábalos le mandó noticias sobre cómo los medios se hacían eco de sus palabras en X. En concreto, elDiario.es y EuropaPress publicaron lo que había escrito el entonces diputado socialista. «Muchas gracias, querido José Luis», le escribió Pedro Sánchez el 24 de enero de 2024 a las 20:23 horas.

Emiliano García-Page era consciente de que sus palabras no habían sentado bien al presidente y compartió durante un encuentro informal en Fitur que creía que el PSOE le iba a echar. Page se confesó con los presidentes autonómicos del PP Juanma Moreno, Fernando López-Miras y Carlos Mazón. Les dijo que en Ferraz la solución era «echar a todo Dios que se le opone».

Sánchez escribía a Ábalos días antes de detener a Koldo

Los mensajes anteriormente mencionados son de finales de enero de 2024. Quedaba menos de un mes para la detención de Koldo García, que fue el 20 de febrero de 2024. Los chats en poder de OKDIARIO revelan que el presidente estuvo escribiendo a Ábalos hasta ese mes de febrero.