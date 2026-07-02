¿Pero no decías, Pedro, que Ábalos era un «gran desconocido»?

O hay varios Pedro Sánchez o hay uno que muta según las circunstancias. En cualquier caso, lo del presidente del Gobierno es un caso insólito de doble -o triple o cuádruple- personalidad, porque lo suyo adquiere una dimensión distinta a lo que entendemos por hipocresía o doble moral para convertirse en otra cosa, algo ya de carácter patológico. ¿Recuerdan ustedes cuando, para distanciarse del que fuera su mano derecha y gran valedor, dijo que para él Ábalos era un gran desconocido? Lo dijo sin inmutarse, sin fruncir el ceño, en una portentosa exhibición de cinismo que revela la pasta de la que está hecho el personaje.

Pues bien, OKDIARIO publica hoy los whatsapps que Pedro Sánchez envió al que fuera su secretario de Organización y ministro de Transportes: «Eres de lo mejor que tiene el Gobierno, gracias por tu lealtad y brillantez», puede leerse. Era el 14 de noviembre de 2020. Se trata de la respuesta de Sánchez a un mensaje previo de Ábalos en el que anunciaba la publicación de una entrevista en El País: «Esto saldrá mañana. Nos lo han pasado confidencialmente».

El momento era delicado para Sánchez, porque estaba pactando los presupuestos con EH Bildu y recibiendo críticas dentro del PSOE. Ábalos salió decididamente en su defensa. En realidad, el secretario de Organización se estaba batiendo el cobre para acallar los reproches de algunos pesos pesados del partido. El mensaje del presidente desmiente que Ábalos fuera para Sánchez un «gran desconocido», justificación ruin que se inventó sobre la marcha para salir del atolladero.

En realidad, el problema de Sánchez es que, con tal de salvar su propio pellejo, no conoce a nadie, en el sentido de que puede perfectamente vender a cualquiera aunque, como es el caso, le haya reiterado mil veces su amistad y lealtad, porque amistad y lealtad son dos palabras que no están en el diccionario del presidente del Gobierno. Está, eso sí, resiliencia, que en versión Sánchez quiere decir hacer cualquier cosa por seguir en el Gobierno.