Eduardo Inda pidió con sorna este lunes perdón a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberla llamado «pentaimputada» cuando el juez instructor Juan Carlos Peinado finalmente decidió procesarla por cuatro cargos en lugar de los cinco que le atribuía inicialmente.

«Hemos sido injustos contigo en los últimos meses», ironizó el director de OKDIARIO, que aprovechó para recordar que los cuatro delitos por los que la mujer de Sánchez será juzgada son malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, este último definido por Inda como «el eufemismo que se utiliza para denominar el trinque, el robo a los que roban».

Inda subrayó que los cargos que pesan sobre Begoña Gómez comportan, en su banda máxima, hasta 13 años de prisión. «Tú eres una presunta ladrona», sentenció el director de OKDIARIO, que cerró con una felicitación envenenada: «Te van a juzgar. Mucha suerte. Y la vas a necesitar».