‘Granca Live Fest’ arrasa en su quinto aniversario con grandes estrellas y muchas sorpresas

Granca Live Fest ha vuelto a cerrar con broche de oro su última edición. El festival canario se ha convertido en uno de los eventos musicales más populares y multitudinarios de nuestro país. Y es que cada vez son más los artistas internacionales y nacionales que se suben al escenario para alzar su voz en el estadio de Gran Canaria. Un encuentro donde la gran protagonista es la música y que, la pasada semana, celebró cuatro jornadas de infarto. Pues, con motivo de su quinto aniversario, el festival ha tirado por todo lo alto con un cierre de edición llegado desde Los Ángeles, California, puesto que Maroon 5 ha sido el encargado de concluir este evento. Por ello, el equipo de Happy FM no lo ha dudado dos veces y se ha trasladado hasta la isla para vivir la experiencia de primera mano. Todo ello con el objetivo de contar todo lo sucedido en este fin de semana legendario.

Debido a que el éxito del festival va en aumento cada año, en esta ocasión, la organización volvió a presentar cuatro días de música en directo. De esta manera, Granca Live Fest arrancó su edición el pasado 2 de julio. Las puertas del estadio se abrieron a las 17:00 horas y lo hicieron para ir calentando motores con artistas como Playacoco y Ptazeta. Unos primeros pasos que servirían para abrir la tarde por todo lo alto. Pues, la noche traería a estrellas de talla nacional e internacional. Y es que Dani Fernández, Viva Suecia y Ms. Lauryn Hill hicieron vibrar el estadio en este primer día.

Segunda jornada de ‘Granca Live Fest 2026’

La segunda ronda de la jornada llegó 24 horas después y lo hizo para recibir a estrellas como La Pantera, Carlos Rivera, Danny Ocean y muchos otros. Pero, si ya el día comenzaba fuerte, la noche lo hizo aún más. El recinto recibió a asistentes de todas partes del mundo, pues nadie quería perderse lo que iba a suceder en la noche del viernes 3. Y es que el mismísimo Juan Luis Guerra dio inicio a su gira mundial en Gran Canaria.

El legendario artista dominicano comenzó su nuevo tour, Juan Luis Guerra 4.40, y lo hizo para reencontrarse con sus fans. Un espectáculo arrollador donde llenó el estadio y en el que cantó muchos de sus inolvidables temas. Burbujas de amor, La bilirrubina, Mi bendición y muchas otras canciones fueron las que estuvieron presentes en su setlist. Una puesta en escena donde el cantante se mostró muy cercano y agradecido con sus fans. Eso sí, aquí no concluyó la noche. Pues, Lola Índigo fue la encargada de cerrar la segunda jornada con su espectacular regreso al festival.

Tercera jornada de ‘Granca Live Fest 2026’

Lejos de quedar ahí, las emociones continuaron el sábado, 4 de julio. Granca Live Fest comenzó su día más fuerte de la edición con las actuaciones de grandes estrellas como Agua del chorro y Grupo Frontera. Pero, lo mejor estaba por llegar. Y es que la jornada presentó a tres de los artistas españoles más sonados y queridos en todo el mundo.

El mismísimo Dani Martín regresó a Gran Canaria para presentar su exitosa gira musical, 25 P*t*s Años. Un espectáculo arrollador desde el primer minuto, donde el madrileño hizo cantar al público las canciones que componen su discografía musical. Y es que nadie quiso perderse al autor de éxitos como Zapatillas, Cero, La Madre de José, Volverá y Dieciocho. Pues, la organización comunicó su sold out absoluto días antes del evento.

Lejos de quedar aquí, Alejandro Sanz fue el encargado de tomar el relevo de Dani Martín. El cantante volvió a Gran Canaria, después de 10 años de ausencia, y lo hizo para reencontrarse con sus queridos fans. Un concierto donde no solo cantó muchos de sus grandes hits, sino que también hizo vibrar el estadio al traer al escenario a Grupo Frontera y a Dani Martín. Pues, cantó en directo con ellos dos de sus temas.

Eso sí, antes de dar por concluida la noche, Aitana realizó su esperada aparición. La catalana trajo a la isla su icónico escenario de Cuarto Azul y cantó con el público algunas de las canciones que han dado forma a su trayectoria musical. Todo ello con la gran sorpresa de Quevedo como artista invitado. Y es que, el canario hizo vibrar al público con su aparición. Pues, cantó con Aitana el tema que comparten juntos, Gran Vía. Una puesta en escena con la que no dejaron indiferente a nadie.

Cuarta jornada de ‘Granca Live Fest 2026’

El 5 de julio llegó y, con ello, el último día del festival. La organización quiso celebrar su quinto aniversario y lo hizo con Maroon 5 como cabeza de cartel. El grupo, liderado por Adam Levine, aterrizó por primera vez en la isla y fue recibido con los brazos abiertos por el público canario. Canciones como Payphone, Moves Like Jagger, One More Night, Animal, Girls Like You y Sugar fueron algunos de los temas que la banda cantó en directo.

El público estaba totalmente entregado y la agrupación se mostró muy agradecida por ello, llegando a prometer un futuro regreso a Gran Canaria. Una noche repleta de emociones donde la música y la diversión fueron las grandes protagonistas. Y es que, Gran Canaria y Granca Live Fest han dado la bienvenida al verano por todo lo alto. Ahora, tan solo queda esperar a la próxima edición del festival. ¡Comienza la cuenta atrás para el Granca Live Fest 2027!