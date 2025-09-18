Arrestado un vecino de Inca por varios robos con fuerza en bares y restaurantes del municipio

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años de edad por cometer durante el pasado mes de agosto hasta tres robos con fuerza en bares y restaurantes del municipio de Inca, en Mallorca.

El ladrón cometía los robos por la noche forzando las puertas o ventanas de los establecimientos con palancas o destornilladores. Una vez en el interior, el ahora detenido iba directo a la caja registradora y sustraía el dinero. La cantidad de dinero robada alcanza los 1.500 euros.

Los perjudicados interpusieron las correspondientes denuncias a la Guardia Civil , que inició una investigación para identificar y localizar al ladrón. Tras la recopilación de numerosas pruebas, se logró dar con el autor de los hechos, un vecino de Inca de nacionalidad española y con numerosos antecedentes a sus espaldas.

Tras su localización y detención este jueves, ha sido trasladado y puesto a disposición Judicial.

Detenido un holandés en Ibiza por tráfico de drogas

Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 30 años y de nacionalidad holandesa en la localidad de Sant Antoni de Portmany de Ibiza por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron la pasada semana cuando una patrulla de seguridad ciudadana que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia procedieron a dar el alto a un vehículo tras la comisión de una infracción de circulación en el centro urbano de la mencionada localidad.

El estado de nerviosismo que presentaba el conductor ante los agentes, condujo a estos a realizar una exhaustiva comprobación de la persona y registro del vehículo, donde terminaron encontrando en el maletero una bolsa con diversas sustancias estupefacientes, por lo que procedieron a la detención del varón por un delito contra la salud pública.

Tras comprobar el contenido de la bolsa, en el interior portaba algo más de 5 kilogramos de Ketamina en polvo, más de 5000 pastillas rosas de éxtasis, 1420 gramos de MDMA, así como la intervención de 2.320 euros.

Igualmente se procedió a la intervención de dos teléfonos móviles, así como el vehículo que utilizaba.

Tras la detención del varón, éste fue puesto a disposición judicial, cuyo juzgado en funciones de guardia decretó su ingreso en prisión sin fianza, por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.