La Veneciana, la última mercería clásica de Palma y de toda Mallorca, ha colocado el letrero de se traspasa y busca a quien quiera hacerse cargo del negocio. Es uno de los pocos locales emblemáticos que subsiste en Palma, una ciudad donde el comercio tradicional está sucumbiendo a marchas forzadas, o bien por la falta de relevo generacional, o bien por la falta de rentabilidad ante la competencia de las grandes cadenas, entre otras causas. Este no es el caso de La Veneciana, que coloca el letrero de se traspasa mientras sigue funcionando a pleno rendimiento.

La Veneciana se convirtió en la última mercería de Palma a final del año pasado cuando cerró sus puertas Can Ángela, que tenía sus orígenes en la segunda mitad del siglo XVII.

Hoy en día, si alguien busca un artículo muy específico de mercería, no tiene más remedio que acudir a La Veneciana y seguro que lo encuentra. Son artículos de alta calidad. Toda clase de hilos, botones, cremalleras, elásticos, cintas, puntillas, todos los elementos para la costura y una infinidad de productos más se pueden encontrar en este comercio declarado emblemático por el Ayuntamiento de Palma.

La Veneciana está ubicada en el centro histórico de Palma, en la calle Ample de la Mercè, una travesía de la calle Sindicat.

El actual propietario de La Veneciana es Pere Arbona Femenia. Explica que la mercería la fundó en 1938 su abuelo, el solleric Miquel Arbona Oliver. La fundó con el nombre de Tejidos Arbona en la calle Ample de la Mercè. En 1952, Pedro Arbona Pizà, hijo del fundador, unificó la tienda de tejidos con la mercería La Veneciana, que estaba en la calle Sindicato. Cuenta Pere Arbona que La Veneciana es el resultado de dos historias, la de la mercería y la de su familia. Dos historias que se fusionaron dando lugar a la actual mercería.

Fue en 1989 cuando Pere y Francisca Arbona Femenia, hijos de Pedro Arbona Pizá, tomaron las riendas del negocio, siendo así la tercera generación que lo regenta. Con el traspaso, ya no habrá una cuarta generación.

Pere Arbona explica que después de tantos años al frente de La Veneciana ha llegado el momento de dar un paso al lado y que por ello ha decidido anunciar el traspaso. «Nos han presentado algunas ofertas y estamos en negociaciones. Es un establecimiento que funciona y confío en que encontremos a alguien que quiera quedárselo». En opinión de Pere Arbona, «sería muy lamentable que La Veneciana tuviera que cerrar puesto que se trata de la única mercería clásica que hay en Palma y creo que en toda Baleares».

Pere Arbona confía plenamente en el traspaso, aunque expresa algunas dudas sobre el interés de la gente en dedicarse a este negocio: «Es un trabajo bastante esclavo al que has de dedicar mucho tiempo y hoy en día la gente tiene otras preferencias, como viajar, por ejemplo».

El propietario de La Veneciana afirma que sus principales clientes son gente de Palma y de toda Mallorca: «En los pueblos nos conocen mucho y viene mucha gente a comprar objetos que no puede encontrar en otro sitio». Añade que «la clientela no es sólo gente mayor, sino de todas las edades y desde hace un tiempo mucha gente joven que se dedica a la costura o las manualidades. También tenemos clientes extranjeros y más que turistas, son residentes».

Además de los artículos de mercería tradicionales, la tienda ofrece una selección de ropa interior para hombre, mujer y niño, así como pantys, calcetines y otros complementos. El establecimiento cuenta además con un extenso surtido de bufandas, guantes, tijeras, tirantes, pañuelos, etcétera.

La Veneciana se instaló inicialmente en la esquina de la calle Ferreries con Ballester, donde después estuvo Radio España. En ese lugar cayó una de las primeras bombas de la Guerra Civil lanzada por el bando republicano y el edificio quedó destruido. La mercería se trasladó a la calle Sindicato. Posteriormente, en 1938, entra en escena la familia Arbona y fusiona su tienda de tejidos en la calle Ample de la Mercè con la mercería manteniendo el nombre de La Veneciana.