En muchas ocasiones, la figura del director de cine queda empañada por ese prejuicio existente, en el que se piensa que muchos de ellos son auténticos dictadores en el set de rodaje, como por ejemplo pudo confesar hace poco el exitoso James Cameron. Pero como todo en cualquier campo, hay personas que gestionan el liderazgo de muchas maneras y el reciente fallecido Richard Donner fue una figura ejemplar en ese campo. De todo lo que se ha dicho del director, sin duda lo que define mejor su labor humana es el mensaje que le dedicó Sean Astin, protagonista de los Goonies: “Lo que percibí en él, cuando era un niño de 12 años es que le importaba. Amo mucho lo que le importaba”. Sin embargo, Austin no es el único actor de Los Goonies que resalta el excelente trato del director.

Las reacciones al fallecimiento de Richard Donner han estado llegando a todas horas desde que se anunciase su muerte. Una de las que más ha llamado la atención es la del actor Jeff Cohen, al que el público recuerda con cariño por su personaje de “gordi” en la aclamada cinta de aventuras. Desgraciadamente su carrera no tuvo la proyección de otros miembros del reparto como Sean Astin o Josh Brolin. Así que Cohen decidió que era un buen momento para solicitar el ingreso en una Universidad.

Él mismo lo contaba en el tributo publicado por el medio Variety: “La historia es cuando mi carrera como actor comenzó a decaer, todavía amaba el mundo del espectáculo y Dick me dejó ser su asistente de producción. Trabajé para él en Warner Bros. Cuando estaba solicitando el ingreso a la universidad, le dije ´Oye, Dick ¿puedes escribirme una carta de recomendación para la universidad?´ Y él dijo: ´Claro, chico´ (…) Me pidió que juntara algunas notas para darle una indicación de lo que debería decir. En la nota para él, le conté sobre mi vida y algunas de las luchas por las que pasé cuando era niño”.

La sorpresa para el actor de Los Goonies fue que el director no se limitó a escribir la carta hablando bien, sino que además llamó para decirle que él y su esposa iban a pagarle la universidad. “Cambió mi vida. No solo económicamente. Demostró que Dick y Lauren (la esposa de Donner) creían en mi (…) Ese era Dick Donner: Un ser amable y empático y no porque quisiera algo cambio”, escribía finalmente Cohen a Variety.