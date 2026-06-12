Despegó hace 23 años sin permiso y nunca mas se ha vuelto a saber nada: el misterio del Boeing 727 que desapareció sin dejar rastro

El destino del Boeing 727-223, que despegó sin permiso y sin iluminación desde el aeropuerto Quatro de Fevereiro en Luanda (Angola) el 25 de mayo de 2003, continúa siendo uno de los enigmas más desconcertantes de la historia de la aviación. Aquel día, poco antes del atardecer, la aeronave (que había permanecido inmovilizada durante aproximadamente 14 meses debido a deudas impagadas y disputas contractuales) despegó a pesar de no tener autorización para hacerlo. Hoy, más de dos décadas después, no existe ninguna pista que permita reconstruir con precisión la trayectoria del vuelo o lo que ocurrió tras el despegue.

El avión se fabricó en el año 1975 y, en sus orígenes, formó parte de la flota de American Airlines, donde operó durante años hasta ser retirado del servicio comercial a finales del verano de 2001. Posteriormente, en marzo de 2022, aterrizó en Angola para servir como aeronave de carga para el transporte de combustible diésel. Sin embargo, la aeronave pronto se vio envuelta en una serie de complicaciones administrativas y logísticas: facturas sin pagar, documentos extraviados o robados y diversos problemas de seguridad que dificultaban su operación. Apenas dos meses después, en mayo de 2002, el avión quedó estacionado el aeropuerto, inmóvil y aparentemente olvidado.

El misterio del Boeing 727-223

Se cree que el 25 de mayo de 2003, dos individuos accedieron a la aeronave. Uno de ellos habría sido el piloto e ingeniero de vuelo estadounidense Ben C. Padilla, mientras que el segundo, John M. Mutantu, era un mecánico de la República del Congo. Ninguno de los dos contaba con la certificación necesaria para operar un Boeing 727, por lo que requerían un tercer tripulante para poder manejarlo con seguridad.

Poco después, el avión comenzó a desplazarse por la pista sin establecer ningún tipo de comunicación con la torre de control. Desde la torre intentaron contactar repetidamente con la aeronave, pero no recibieron respuesta. Sin luces exteriores y en completo silencio operativo, el avión logró despegar y puso rumbo suroeste sobre el océano Atlántico antes de desaparecer del radar. En ese momento llevaba aproximadamente 53.000 litros de combustible, lo que le otorgaba una autonomía estimada de unos 2.400 kilómetros. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias ni del avión ni de los dos ocupantes.

No se conoce con precisión la distancia que pudo haber recorrido la aeronave tras el despegue, pero algunos informes señalan que llegó a solicitar autorización para aterrizar en las Islas Seychelles. La distancia aproximada entre el punto de salida y ese destino es de unos 5.149 kilómetros. Sin embargo, para cubrir este recorrido, el avión habría tenido que repostar en algún otro lugar intermedio, algo de lo que no existe ningún registro oficial.

La hermana de Padilla, Benita Padilla-Kirkland, declaró en 2004 que su familia creía que él podría haber estado al mando y que quizá el avión se había estrellado en algún lugar remoto de África o incluso que él pudiera estar retenido contra su voluntad. Por otro lado, en julio de 2003 surgió el rumor de un posible avistamiento del avión en Conakri, Guinea, aunque posteriormente el Departamento de Estado de Estados Unidos descartó esta información. Documentos filtrados más tarde indicaron que se realizaron búsquedas internacionales en distintos países, incluyendo Sri Lanka y Nigeria, sin ningún resultado.

Las desapariciones más misteriosas de la historia

En 1935, Amelia Earhart quería completar la primera vuelta al mundo sobre la línea del ecuador. Sin embargo, Earhart y su navegante Fred Noonan desaparecieron poco después de despegar de Lae, en Papúa Nueva Guinea, el 2 de julio de 1937. Las condiciones meteorológicas en la ruta eran complicadas y se cree que pudieron contribuir a la desorientación de la aeronave, lo que habría llevado a Earhart a quedarse sin combustible en algún punto del Pacífico. A lo largo de los años también han surgido teorías alternativas, como la posibilidad de un aterrizaje forzoso en una isla bajo control japonés, seguido de su captura o ejecución, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada.

La misteriosa tragedia que ayudó a consolidar la leyenda del Triángulo de las Bermudas se remonta al 5 de diciembre de 1945, cuando cinco bombarderos estadounidenses desaparecieron durante una misión de entrenamiento en las proximidades de Florida. Un extenso informe militar de más de 500 páginas planteó como explicación más probable que los pilotos se desorientaron durante el ejercicio, lo que, sumado a un posible agotamiento de combustible, habría provocado su caída en el océano. Finalmente, la desaparición de los 14 aviadores fue clasificada oficialmente como «causa desconocida».

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines (MH370/MAS370) fue un vuelo comercial internacional de pasajeros operado por la aerolínea Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo de 2014 mientras cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, y su destino previsto, el Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en China. La causa de su desaparición continúa sin esclarecerse hasta el día de hoy. Este caso es considerado uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación moderna.