‘Barcelona con la Selección’ exige al socialista Collboni que ponga pantallas gigantes para ver a España en el Mundial

Barcelona también quiere vivir el Mundial de España en las calles. Así lo ha hecho saber la asociación ‘Barcelona con la Selección’, la plataforma en Cataluña que reúne a los aficionados de España que ha estallado contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al ver que no hay planificada la instalación de pantallas gigantes para los partidos de los de Luis de la Fuente. Una iniciativa que sí se llevará a cabo en las principales ciudades del país y que ha llevado a que hayan presentado una solicitud directa a la alcaldía.

«Con motivo del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Barcelona con la Selección, la única plataforma en Cataluña que reúne a los aficionados de España, vuelve a movilizarse para que los seguidores puedan vivir los partidos de forma colectiva y en un ambiente de convivencia», inició el comunicado. Una reclamación que les ha obligado a tener que organizar diferentes retransmisiones en establecimientos colaboradores de la ciudad, abiertas a todos los aficionados para los partidos de fase de grupos de España contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

«Aun así, la asociación reclama de urgencia que sea el Ayuntamiento de Barcelona el que instale dichas pantallas para que los aficionados españoles también puedan vivir los partidos en espacios públicos: «No obstante, la plataforma considera que esta iniciativa privada no puede sustituir el compromiso de las administraciones públicas. Barcelona, segunda ciudad más importante de España y una de las principales canteras históricas de futbolistas internacionales, merece contar con espacios públicos donde los ciudadanos puedan disfrutar juntos de los partidos del combinado nacional, tal y como sucederá en otras ciudades españolas, especialmente en Madrid», explicaron.

«Por ello, Barcelona con la Selección hace un llamamiento al Ayuntamiento de Barcelona para que, una vez España supere la fase de grupos, habilite pantallas gigantes en la vía pública que permitan a miles de aficionados seguir el recorrido de la Selección hasta una hipotética final. Barcelona con la Selección continuará trabajando para que los aficionados puedan animar juntos a España durante todo el Mundial 2026 y hará todo lo posible para que, a medida que avance la competición, la ciudad pueda contar con retransmisiones en espacios públicos a la altura de la importancia de este evento», concluyeron.

La Plaza de Colón de Madrid tendrá pantalla gigante

A diferencia de Barcelona, Madrid sí tendrá pantalla gigante. Así lo anunció la vicealcaldesa, Inma Sanz, este jueves por iniciativa del Ayuntamiento para que los aficionados españoles puedan ver los partidos en la plaza de Colón, y no descartan una segunda en Puente del Rey a partir de cuartos de final si España sigue en el Mundial.

Dicha pantalla se instalará en colaboración con la RFEF y retransmitirá todos los partidos del Mundial de España siempre que el inicio del partido sea antes de las 22:00 horas. Es por ello que el partido ante Uruguay, que se jugará a las 02:00 hora española, no se podrá ver en dicho recinto.