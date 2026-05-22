Los críticos del PSOE exigirán primarias abiertas no sólo a militantes para sortear al aparato sanchista

Miembros del PSOE, críticos con Pedro Sánchez, exigirán que se celebren primarias abiertas, en las que puedan votar no sólo militantes del partido, sino también ciudadanos no afiliados, pero que se identifiquen como simpatizantes. Es, según algunos de los organizadores de estos movimientos críticos, la única forma de intentar sortear al «aparato sanchista», que tiene la sartén por el mango en materia de censos y militancia.

Esa misma fórmula de primarias abiertas es la que utilizan los socialistas catalanes, el partido hermano del PSOE, el PSC, que lidera Salvador Illa y en el que, por ejemplo, Jaume Collboni, actual alcalde de Barcelona, fue elegido cabeza de cartel para las elecciones municipales. Ese es uno de los argumentos a favor de las primarias abiertas que podrían utilizar los críticos para defender su opción ante la cúpula socialista.

Los consultados por OKDIARIO aseguran que «de no ser en primarias abiertas, no va a ser posible pelear contra los candidatos oficiales del aparato mientras Sánchez sea presidente del Gobierno». En resumen, lo que intentan conseguir es que sea la ciudadanía que aún simpatiza con el PSOE la que fuerce un cambio de rumbo y no dejar todas las decisiones en manos de los órganos decisorios del PSOE, ni de la militancia.

Quienes están diseñando esta estrategia frente al aparato del PSOE son conscientes de que en estos momentos no hay un atisbo de crítica ni siquiera de tolerancia a la discrepancia en el seno de la Comisión Ejecutiva Federal «y tampoco en el Comité Federal —añade uno de los consultados— que diseñó el aparatchik de Santos Cerdán».

PSOE bunkerizado

Los críticos, dispuestos a colocar candidatos frente a los oficiales elegidos por Pedro Sánchez en un buen número de casos, tanto para alcaldías como para comunidades autónomas, son conscientes de que en el Comité Federal, que es el máximo órgano entre congresos del PSOE, sólo hay un miembro nato abiertamente crítico con Sánchez. Se trata del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Y en la Comisión Ejecutiva Federal, ninguno.

Entienden, por tanto, que en una etapa de «bunkerización del PSOE» como la actual son los votantes quienes tienen que ayudar a abrir camino frente al aparato sanchista. Cuentan en los sectores críticos con la movilización de esa parte del electorado del PSOE que ha seguido votándole, así como con aquellos ciudadanos que han dejado de hacerlo, pero siendo ex votantes que podrían regresar, según aseguran, si se abre el partido y se presentan otras caras y perfiles, más conectados con la ciudadanía, aunque no estén en sintonía con el aparato del PSOE.

Según estas fuentes, la «radiografía» del partido ahora mismo refleja, por un lado, unos órganos de dirección absolutamente copados por fieles a Sánchez y unas bases acríticas y muy fanatizadas, que consideran cualquier opinión fuera del ideario sanchista un asunto de «alta traición al líder y presidente del Gobierno». En estas circunstancias, plantear unas primarias controladas por el aparato «no serviría para nada, salvo para ser aplastados».