AEMET: Cielos despejados y viento moderado marcan la jornada en Andalucía

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz hoy, 22 de mayo de 2026, con algunos intervalos de nubes altas que no alterarán la estabilidad general. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o permanecerán sin cambios, mientras que los vientos serán flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en Cádiz, donde se prevén rachas ocasionalmente muy fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 22 de mayo

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

Con un cielo que se despierta perezosamente, Sevilla respirará un día sin rumores de lluvia, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 20 grados y el ambiente se sentirá fresco gracias a un suave viento que sopla desde el este a 15 km/h, aunque con algunas ráfagas que podrían sorprender a los menos preparados. Al llegar la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 37 grados y esa sensación de calor se intensificará, superando los 37 grados, una invitación a buscar la sombra.

Ya por la tarde, el cielo se aderezará con luces más suaves y algunos nubes pasajeras, llevando consigo un alivio temporal ante el calor intenso. La humedad se mantendrá a un nivel aceptable, dejando el aire relativamente ligero. Con una jornada que se extenderá hasta la puesta del sol a las 21:31, será ideal disfrutar de un paseo al caer la tarde, cuando la brisa fresca haga más llevadero el calor residual del día.

Córdoba: cielo gris con viento fuerte

El aire fresco de la madrugada se mezcla con la incertidumbre de lo que traerá el día. El sol, que comienza a despuntar sobre los edificios, ilumina un cielo que se presenta gris y cargado, presagiando un cambio abrupto en la atmósfera. Al amanecer, la temperatura ronda los 14 grados, pero el viento fuerte que se asoma sugiere que la tranquilidad matutina no durará mucho.

A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá nublado y las temperaturas alcanzarán un máximo de 35 grados. Sin embargo, por la tarde las ráfagas de viento podrían superar los 55 km/h y la sensación térmica puede descender notablemente. La recomendación es clara: no olvides el paraguas, ya que la probabilidad de lluvia puede alterar los planes.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con cielos mayormente despejados tanto por la mañana como en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 33 grados, ofreciendo una sensación agradable a lo largo del día. Puede haber una leve brisa, pero no se esperan lluvias ni cambios significativos en el ambiente.

Este es un excelente momento para disfrutar del aire libre, ideal para pasear por el parque o hacer actividades al sol. Un día tranquilo que invita a relajarse y aprovechar cada rincón de la ciudad.

Cielo despejado y calidez primaveral en Cádiz

Hoy, Cádiz amanece con un cielo despejado, donde el sol comenzará a brillar a las 07:13. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán subiendo, alcanzando los 21°C en las horas previas al mediodía, con una sensación térmica que podrá sentirse como un cálido 30°C. Aunque el viento soplará con cierta fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, la probabilidad de lluvia es nula, lo cual promete un día agradable.

En la tarde, el cielo seguirá igual de claro, acercándose a una temperatura máxima de 29°C y con una sensación térmica que podría superar los 30°C en los momentos más cálidos. Con un ambiente relativamente seco y una humedad que oscilará entre el 25% y el 45%, será una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, antes de que el sol se ponga a las 21:30, brindando así más de 14 horas de luz.

Jaén: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados, ideales para disfrutar de un agradable paseo, con temperaturas que rondan los 18 grados. A medida que avanza el día, el sol brillará intensamente, haciendo que la temperatura suba hasta alcanzar los 35 grados por la tarde, creando una sensación térmica cálida. Recuerda llevar ropa ligera y agua para mantenerte hidratado durante esta jornada soleada y calurosa.

Cielo despejado con ambiente cálido en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 18 grados. A medida que avance la jornada, el mercurio subirá, alcanzando los 28 grados por la tarde, mientras el viento sopla del suroeste a una velocidad media de 15 km/h, aportando una sensación térmica cálida de hasta 29 grados.

Sin embargo, la tarde-noche se presenta tranquila, sin posibilidad de lluvias. Se recomienda disfrutar del buen tiempo y aprovechar el aire fresco, ya que la humedad relativa se mantendrá entre 30% y 50%, haciendo de esta jornada una excelente oportunidad para actividades al aire libre.

Granada: ambiente ideal para disfrutar afuera

Esta mañana, Granada despierta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 17 grados. La humedad es baja, creando un ambiente agradable, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, elevando la temperatura hasta los 30 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría llegar a los 34 grados.

Mientras el sol se asienta, el viento soplará suavemente desde el noreste, aportando un alivio en el calor. Se recomienda vestir ropa ligera y llevar siempre consigo algo de agua para mantenerse hidratado. Es un día propicio para disfrutar al aire libre en esta hermosa ciudad.

Almería: cielo despejado y sol intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 21°C, pero a medida que avance la mañana, el calor comenzará a hacerse notar, alcanzando los 32°C en la tarde. El viento soplará del este con una velocidad de 30 km/h, aportando una sensación termal máxima que coincide con la temperatura, lo que llevará a disfrutar de un día de intenso sol.

A medida que el sol se despida a las 21:16, la noche se presentará con un cielo igualmente despejado y un descenso térmico hacia los 23°C. Es recomendable hidratarse bien durante el día y aprovechar las horas más frescas para dar un paseo.