Cielo despejado o poco nuboso marcará el día en toda la provincia el 22 de mayo de 2026, con algunas nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el litoral. Las temperaturas subirán ligeramente y el viento será flojo, cambiando a componente sur al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 22 de mayo

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El día en Barcelona se presenta con un cielo mayormente despejado que se irá despejando lento, dejando un panorama ideal para disfrutar de la jornada. La temperatura oscilará entre los 19 y 27 grados, ofreciendo un ambiente cálido a medida que el sol, que saldrá a las 06:26, comienza a brillar con fuerza. Sin embargo, el ambiente será algo pesado, ya que la humedad alcanzará un 80% de máxima, haciendo que la sensación térmica pueda sentirse más intensa.

Después del mediodía, el viento soplará con cierta suavidad desde el sureste a unos 10 km/h, aunque hay que estar atentos a un par de ráfagas que podrían sorprendernos. Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado y sin expectativas de lluvia, proporcionando un hermoso cierre del día con la puesta del sol a las 21:09. Sin lluvia a la vista, se dibuja un panorama perfecto para disfrutar de una velada mágica al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con viento fuerte

La mañana despierta en L’Hospitalet de Llobregat con un aire cargado y nubes amenazantes que presagian cambios inminentes. El cielo se viste de gris, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente inusual que invita a estar atentos a lo que pueda deparar el día.

Con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 27 grados, la mañana se presentará relativamente suave, pero a medida que avance la tarde, el viento puede alcanzar ráfagas de hasta 80 km/h y la probabilidad de lluvia se mantiene latente. La sensación térmica podría bajar notablemente, por lo que es recomendable no olvidar el paraguas y prepararse para un giro inesperado en la jornada.

Día radiante para disfrutar al aire libre en Badalona

La jornada comienza con un amanecer que promete un día radiante en Badalona. Con temperaturas que se situarán entre los 17 y los 19 grados, el cielo se presentará mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz, que se extenderán desde las 06:26 hasta las 21:09. A lo largo de la mañana, seguiremos disfrutando de un ambiente cálido con una sensación térmica máxima de 26 grados y sin ninguna probabilidad de lluvia.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 26 grados, manteniendo una atmósfera templada, aunque con un aumento en la humedad que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Las ráfagas de viento, que podrían alcanzar hasta 30 km/h, aportarán un toque fresco al día. Sin duda, es un momento perfecto para salir y disfrutar del buen tiempo antes de que la noche se asiente sobre la ciudad.

Cielo despejado y ambiente tranquilo en Sabadell

Las condiciones de este día presentan un tiempo estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 30 grados. Aunque se podrán sentir leves brisas debido al viento del sureste, no se esperan precipitaciones en las horas de la mañana ni en la tarde-noche, lo que facilita disfrutar de un día sin complicaciones.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de las agradables temperaturas. La tranquilidad del ambiente resulta ideal para llevar a cabo las actividades cotidianas o simplemente relajarse al aire libre.