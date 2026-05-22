Precio de la gasolina hoy 22 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El fin de semana está a la vuelta de la esquina y si vives en Andalucía o pasas por esta comunidad estos días, seguro que querrás tener el depósito lleno para recorrer sus bonitas ciudades o tal vez por si has programado una escapada. Por ello, es importante tener claro cuál es el precio de la gasolina hoy en Andalucía y en concreto, dónde te resulta más barato repostar si decides hacerlo este viernes 23 de mayo en ciudades como Cádiz, Sevilla o Córdoba ya que te darás cuenta como los precios pueden variar bastante entre una estación y otra. Entonces, para saber bien dónde es mejor repostar, nada mejor que echar un vistazo al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que siempre tiene precios actualizados para toda España.

Precio de la gasolina hoy 22 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Si repostas en Sevilla estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Ballenoil . Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. 1,369 €/l

. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. 1,369 €/l Moove . Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. 1,369 €/l

. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. 1,369 €/l Moove . Sevilla. Calle Astronomía, 3. 1,369 €/l

. Sevilla. Calle Astronomía, 3. 1,369 €/l Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. 1,369 €/l

. La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. 1,369 €/l APJ . Sevilla. Calle Cojinete, s/n. 1,374 €/l

. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. 1,374 €/l Petroprix . Sevilla. Avenida Montesierra, 7. 1,377 €/l

. Sevilla. Avenida Montesierra, 7. 1,377 €/l Petrouya . Utrera. Carretera Utrera-Sevilla km 1. 1,389 €/l

. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla km 1. 1,389 €/l Oroil . La Algaba. Carretera A-431 km 132,5. 1,389 €/l

. La Algaba. Carretera A-431 km 132,5. 1,389 €/l Gasolinera Utrera . Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. 1,389 €/l

. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. 1,389 €/l Hijos de Oliva. Alcalá de Guadaíra. Calle Uno, 16. 1,398 €/l

Gasolina 98

Los Ventolines (Agla) . Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. 1,619 €/l

. Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. 1,619 €/l Meroil . Lora del Río. Avenida de la Campana, 0. 1,639 €/l

. Lora del Río. Avenida de la Campana, 0. 1,639 €/l Cepsa . Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. 1,639 €/l

. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. 1,639 €/l Astigi . Écija. Autovía A-4 km 450. 1,659 €/l

. Écija. Autovía A-4 km 450. 1,659 €/l Shell . San José de la Rinconada. Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km 10. 1,679 €/l

. San José de la Rinconada. Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km 10. 1,679 €/l La Estación-Agla . Cantillana. Carretera A-8005 km 21,5. 1,679 €/l

. Cantillana. Carretera A-8005 km 21,5. 1,679 €/l Shell . Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte s/n. 1,679 €/l

. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte s/n. 1,679 €/l Shell . Las Cabezas de San Juan. Carretera A-471 km 16,600. 1,689 €/l

. Las Cabezas de San Juan. Carretera A-471 km 16,600. 1,689 €/l Cepsa . Sevilla. Calle Gramil, s/n. 1,690 €/l

. Sevilla. Calle Gramil, s/n. 1,690 €/l Cepsa. Sevilla. Calle Escarpia, 1. 1,690 €/l

Diésel

A2D . Mairena del Alcor. Calle Calzada Auxiliar Blas Infante, 1. 1,559 €/l

. Mairena del Alcor. Calle Calzada Auxiliar Blas Infante, 1. 1,559 €/l Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,559 €/l

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,559 €/l Productores del Campo S.C.A. . Alcalá del Río. Carretera A-8006 km 15. 1,565 €/l

. Alcalá del Río. Carretera A-8006 km 15. 1,565 €/l ASC Carburantes . Mairena del Aljarafe. Calle Artesanía, 11. 1,569 €/l

. Mairena del Aljarafe. Calle Artesanía, 11. 1,569 €/l Ballenoil . Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. 1,569 €/l

. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. 1,569 €/l Ballenoil . La Algaba. Avenida de la Industria, 25. 1,569 €/l

. La Algaba. Avenida de la Industria, 25. 1,569 €/l Moove . Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. 1,569 €/l

. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. 1,569 €/l Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,569 €/l

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,569 €/l Moove . Sevilla. Calle Astronomía, 3. 1,569 €/l

. Sevilla. Calle Astronomía, 3. 1,569 €/l Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. 1,569 €/l

Precio de la gasolina hoy 22 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

El Geoportal señala que Cádiz tiene estas como las gasolineras más baratas a primera hora de este viernes:

Gasolina 95

GM Oil . El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. 1,399 €/l

. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. 1,399 €/l Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. 1,399 €/l

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. 1,399 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. 1,409 €/l

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. 1,409 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1, s/n. 1,409 €/l

. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1, s/n. 1,409 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. 1,409 €/l

. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. 1,409 €/l Hemegas . Villamartín. Avenida Arcos, 55. 1,419 €/l

. Villamartín. Avenida Arcos, 55. 1,419 €/l E.S. Ntra. Sra. del Rosario . Bornos. Polígono Cantarranas Industrial, 1. 1,419 €/l

. Bornos. Polígono Cantarranas Industrial, 1. 1,419 €/l Plenergy . Palmones. Carretera Central Térmica km 2. 1,427 €/l

. Palmones. Carretera Central Térmica km 2. 1,427 €/l Ballenoil . Algeciras. Terrenos PP Menacha (S.EJ.), 9. 1,428 €/l

. Algeciras. Terrenos PP Menacha (S.EJ.), 9. 1,428 €/l Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. 1,429 €/l

Gasolina 98

Shell . Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. 1,659 €/l

. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. 1,659 €/l E.S. La Almoraima . Almoraima. Carretera A-369 km 11. 1,669 €/l

. Almoraima. Carretera A-369 km 11. 1,669 €/l ENI . Algeciras. Polígono El Rosario parcela IV, s/n. 1,669 €/l

. Algeciras. Polígono El Rosario parcela IV, s/n. 1,669 €/l Shell . Jerez de la Frontera. Carretera Calvario km s/n. 1,669 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera Calvario km s/n. 1,669 €/l Gacosur Jerez . Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. 1,669 €/l

. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. 1,669 €/l Shell . Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. 1,679 €/l

. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. 1,679 €/l Moeve . Chipiona. Carretera A-480 km 24,1. 1,689 €/l

. Chipiona. Carretera A-480 km 24,1. 1,689 €/l SP . El Puerto de Santa María. Carretera CA-603 km 4,2. 1,689 €/l

. El Puerto de Santa María. Carretera CA-603 km 4,2. 1,689 €/l Shell . El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV km 654,7. 1,694 €/l

. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV km 654,7. 1,694 €/l Las Marismas de Rota. Rota. Carretera A-491 km 11,200. 1,699 €/l

Diésel

Ballenoil . San Fernando. Calle Ferrocarril, 1. 1,579 €/l

. San Fernando. Calle Ferrocarril, 1. 1,579 €/l GM Oil . El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. 1,579 €/l

. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. 1,579 €/l Plenergy . San Fernando. Calle Ferrocarril, s/n. 1,579 €/l

. San Fernando. Calle Ferrocarril, s/n. 1,579 €/l Plenergy . San Fernando. Carretera de la Batería de la Ardila km s/n. 1,579 €/l

. San Fernando. Carretera de la Batería de la Ardila km s/n. 1,579 €/l Ballenoil . San Fernando. CL Ferrocarril, 34. 1,579 €/l

. San Fernando. CL Ferrocarril, 34. 1,579 €/l Ballenoil . San Fernando. Carretera N-IVA km 680. 1,579 €/l

. San Fernando. Carretera N-IVA km 680. 1,579 €/l Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,579 €/l

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,579 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. 1,585 €/l

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. 1,585 €/l Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,585 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,585 €/l Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,585 €/l

Precio de la gasolina hoy 22 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Para aquellos que viven en Málaga, repostar en estas gasolineras te va a resultar más barato:

Gasolina 95

Plenergy . Cerralba. Carretera de Cerralba km 5. 1,449 €/l

. Cerralba. Carretera de Cerralba km 5. 1,449 €/l Agla . Pizarra. Ctra. Subzona a Álora. 1,449 €/l

. Pizarra. Ctra. Subzona a Álora. 1,449 €/l Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,449 €/l

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,449 €/l Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. 1,459 €/l

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. 1,459 €/l Agla . Cerralba. Carretera de Cerralba nº1 km 1. 1,459 €/l

. Cerralba. Carretera de Cerralba nº1 km 1. 1,459 €/l Express . Pizarra. Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3. 1,459 €/l

. Pizarra. Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3. 1,459 €/l Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,459 €/l

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,459 €/l Plenergy . Algarrobo. Calle Talleres, 4. 1,459 €/l

. Algarrobo. Calle Talleres, 4. 1,459 €/l Fejama 2022 S.L. . Vélez-Málaga. Carretera A-356 km 42. 1,459 €/l

. Vélez-Málaga. Carretera A-356 km 42. 1,459 €/l Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. 1,459 €/l

Gasolina 98

Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. 1,659 €/l

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. 1,659 €/l Cepsa . Almargen. A-384 km 44. 1,669 €/l

. Almargen. A-384 km 44. 1,669 €/l Shell . Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. 1,679 €/l

. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. 1,679 €/l Agla . Yunquera. Carretera C/Castillo, SN A-366 km 1. 1,685 €/l

. Yunquera. Carretera C/Castillo, SN A-366 km 1. 1,685 €/l E.S. Maridi . Cómpeta. Ctra. MA-111 km 16,65. 1,689 €/l

. Cómpeta. Ctra. MA-111 km 16,65. 1,689 €/l Agla Petroleros Mijas . Mijas. Polígono Molino de Viento, 1. 1,718 €/l

. Mijas. Polígono Molino de Viento, 1. 1,718 €/l Agla . Ardales. Polígono Industrial Ardales, parcela 1. 1,719 €/l

. Ardales. Polígono Industrial Ardales, parcela 1. 1,719 €/l E.S El Valle . Cártama. Carretera Cártama Pueblo a Estación km 2,7. 1,719 €/l

. Cártama. Carretera Cártama Pueblo a Estación km 2,7. 1,719 €/l Galp . Marbella. Avenida Ricardo Soriano, 51. 1,729 €/l

. Marbella. Avenida Ricardo Soriano, 51. 1,729 €/l Vladoil Málaga. Málaga. Calle Jorge E. Loring Oyarzabal, 4. 1,729 €/l

Diésel

Petroprix . Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. 1,599 €/l

. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. 1,599 €/l Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,599 €/l

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,599 €/l Distreax-22 S.L. . Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. 1,609 €/l

. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. 1,609 €/l Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. 1,609 €/l

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. 1,609 €/l Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,609 €/l

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,609 €/l Plenergy . Algarrobo. Calle Talleres, 4. 1,609 €/l

. Algarrobo. Calle Talleres, 4. 1,609 €/l Galp . Fuengirola. Carretera MA-409 km 6. 1,609 €/l

. Fuengirola. Carretera MA-409 km 6. 1,609 €/l Easygas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. 1,609 €/l

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. 1,609 €/l Galp . Fuengirola. Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. 1,619 €/l

. Fuengirola. Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. 1,619 €/l Petroprix. Málaga. Calle Licurgo, 2. 1,619 €/l

Precio de la gasolina hoy 22 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Si vives en Córdoba y quieres ahorrar al llenar el depósito, ten en cuenta estas gasolineras:

Gasolina 95

Ballenoil . Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI.3 Industrial, 66. 1,419 €/l

. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI.3 Industrial, 66. 1,419 €/l Plenergy . Córdoba. Avenida de la Torrecilla, s/n. 1,419 €/l

. Córdoba. Avenida de la Torrecilla, s/n. 1,419 €/l Petroprix . Córdoba. Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44. 1,419 €/l

. Córdoba. Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44. 1,419 €/l Petroprix . Córdoba. Avenida Agrupación Córdoba, 25. 1,419 €/l

. Córdoba. Avenida Agrupación Córdoba, 25. 1,419 €/l Ballenoil . Córdoba. Avda. Libia, 34. 1,419 €/l

. Córdoba. Avda. Libia, 34. 1,419 €/l Ballenoil . Córdoba. Plaza de Colón, s/n. 1,419 €/l

. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. 1,419 €/l F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. 1,419 €/l

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. 1,419 €/l Ballenoil . Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. 1,419 €/l

. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. 1,419 €/l Petrol & Go . Córdoba. Calle Los Artesanos, 7. 1,429 €/l

. Córdoba. Calle Los Artesanos, 7. 1,429 €/l Fueling. Lucena. CL Ronda San Francisco, s/n. 1,429 €/l

Gasolina 98

Shell . Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. 1,679 €/l

. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. 1,679 €/l Shell . Lucena. Carretera de Cabra nº31. 1,679 €/l

. Lucena. Carretera de Cabra nº31. 1,679 €/l BP Palma del Río . Palma del Río. Polígono PI El Garrotal Oeste Parc. M2, s/n. 1,679 €/l

. Palma del Río. Polígono PI El Garrotal Oeste Parc. M2, s/n. 1,679 €/l Shell . Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. 1,679 €/l

. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. 1,679 €/l E.S. Los Llanos Agla . Zamoranos. Carretera A-333 km 6. 1,689 €/l

. Zamoranos. Carretera A-333 km 6. 1,689 €/l M3 Petróleos . Puente Genil. Calle La Palmera, 18. 1,689 €/l

. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. 1,689 €/l Agla . Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. 1,689 €/l

. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. 1,689 €/l GPB . Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. 1,689 €/l

. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. 1,689 €/l Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. 1,689 €/l

. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. 1,689 €/l Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. 1,699 €/l

Diésel

Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. 1,585 €/l

. Anjarón. Calle Espejo, 21. 1,585 €/l Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial. 1,585 €/l

. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial. 1,585 €/l Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,595 €/l

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,595 €/l Santo Cristo . Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. 1,595 €/l

. Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. 1,595 €/l Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,595 €/l

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,595 €/l HRUIZ . Palma del Río. Polígono Calle Naranja Salustiana, 1. 1,599 €/l

. Palma del Río. Polígono Calle Naranja Salustiana, 1. 1,599 €/l Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. 1,599 €/l

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. 1,599 €/l Enerplus . Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. 1,599 €/l

. Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. 1,599 €/l Enerplus . Benamejí. N-331 km 495,8. 1,619 €/l

. Benamejí. N-331 km 495,8. 1,619 €/l Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,619 €/l

Precio de la gasolina hoy 22 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Estas son las gasolineras más baratas si quieres repostar en Granada:

Gasolina 95

Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238. 1,399 €/l

. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238. 1,399 €/l Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,399 €/l

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,399 €/l Smart Oil . Motril. Carretera Almería-Motril km 50. 1,399 €/l

. Motril. Carretera Almería-Motril km 50. 1,399 €/l Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril km 107. 1,399 €/l

. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. 1,399 €/l GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. 1,399 €/l

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. 1,399 €/l Tamoil . Granada. Avenida Andalucía, s/n. 1,399 €/l

. Granada. Avenida Andalucía, s/n. 1,399 €/l Plenergy . Armilla. Avenida Cristóbal Colón. 1,415 €/l

. Armilla. Avenida Cristóbal Colón. 1,415 €/l Plenergy . Purchil. Carretera GR-3304 km s/n. 1,415 €/l

. Purchil. Carretera GR-3304 km s/n. 1,415 €/l E.S. El Molino Maracena . Maracena. Calle Cristóbal Ibáñez Encina, 11. 1,419 €/l

. Maracena. Calle Cristóbal Ibáñez Encina, 11. 1,419 €/l E.S. El Molino Atarfe Dos. Atarfe. Calle Ronda Lindarajas, s/n. 1,419 €/l

Gasolina 98

San Lázaro Güevéjar . Güevéjar. Carretera NE-55 (Güevéjar-Cogollos Vega) km 16. 1,615 €/l

. Güevéjar. Carretera NE-55 (Güevéjar-Cogollos Vega) km 16. 1,615 €/l Galp . Pulianas. Ctra. Vílchez-Almería P.K. 0,100. 1,644 €/l

. Pulianas. Ctra. Vílchez-Almería P.K. 0,100. 1,644 €/l ASC Carburantes . Armilla. Camino Bajo, 35. 1,649 €/l

. Armilla. Camino Bajo, 35. 1,649 €/l Shell . Churriana de la Vega. CR Nueva Las Gabias pk 2,9. 1,659 €/l

. Churriana de la Vega. CR Nueva Las Gabias pk 2,9. 1,659 €/l Gasolinera Martín . Huétor Vega. Avenida Andalucía, 69. 1,669 €/l

. Huétor Vega. Avenida Andalucía, 69. 1,669 €/l Castril . Castril. Avenida Portillo, s/n. 1,685 €/l

. Castril. Avenida Portillo, s/n. 1,685 €/l Agla . Castilléjar. Carretera Benamaurel-Huéscar km 13. 1,699 €/l

. Castilléjar. Carretera Benamaurel-Huéscar km 13. 1,699 €/l Cepsa . La Herradura. Carretera N-340 km 308. 1,705 €/l

. La Herradura. Carretera N-340 km 308. 1,705 €/l Shell . Armilla. Carretera Granada-Armilla km 1,8. 1,709 €/l

. Armilla. Carretera Granada-Armilla km 1,8. 1,709 €/l E.S. Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada nº56. 1,715 €/l

Diésel

E.S. El Molino Atarfe Dos . Atarfe. Calle Ronda Lindarajas, s/n. 1,559 €/l

. Atarfe. Calle Ronda Lindarajas, s/n. 1,559 €/l Carba . Baza. Carretera Benamaurel km 4. 1,559 €/l

. Baza. Carretera Benamaurel km 4. 1,559 €/l E.S. Minioil . Baza. Carretera de Murcia s/n. 1,559 €/l

. Baza. Carretera de Murcia s/n. 1,559 €/l BS Energy . Baza. Carretera Benamaurel km s/n. 1,569 €/l

. Baza. Carretera Benamaurel km s/n. 1,569 €/l Petroprix . Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. 1,569 €/l

. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. 1,569 €/l A. Aguaza . Cúllar. CR N-342, 156. 1,569 €/l

. Cúllar. CR N-342, 156. 1,569 €/l Cosafra . Huétor Tájar. Carretera de Loja km 0,600. 1,579 €/l

. Huétor Tájar. Carretera de Loja km 0,600. 1,579 €/l Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,579 €/l

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,579 €/l Petrol & Go . Granada. Avenida Andalucía, s/n. 1,585 €/l

. Granada. Avenida Andalucía, s/n. 1,585 €/l Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,585 €/l

El Mapa de Geoportal con las gasolineras más baratas de Andalucía

Ahora ya has visto dónde te resulta más barato repostar hoy viernes en las principales ciudades andaluzas, pero si tú mismo quieres consultar precios en otro momento o cualquier otro día, puedes entrar en el Geoportal Gasolineras y hacer tú mismo la búsqueda en función de dónde vivas. Podrás ver el resultado en listados como los que acabamos de ver o también en un mapa como este que vemos a modo de ejemplo, de Granada: