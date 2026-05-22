Lope de Vega y la frase que invita a reflexionar sobre la vida: «Lo que cuenta no es mañana, sino hoy. Hoy estamos aquí, mañana tal vez nos hayamos marchado»

Lope de Vega Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562-Madrid, 27 de agosto de 1635) es uno de los poetas y dramaturgos más importantes de la historia. Este escritor español es uno de los más importantes del Siglo de Oro español y sus obras han trascendido con el paso del tiempo. También fue una de las grandes figuras del teatro barroco español. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida, obra y las mejores frases de Lope de Vega.

Lope de Vega es una de las grandes personalidades que ha dado España a lo largo de la historia. Este poeta y dramaturgo es uno de los escritores más importantes de todos los tiempos y también fue el máximo exponente del teatro barroco español, por lo que sus obras siguen representándose en la actualidad. Nacido, criado y fallecido en Madrid, fue uno de los hombres más importantes en el Siglo de Oro español.

Durante su vida y obra, Lope de Vega, también conocido como ‘El fénix de los ingenios’ o ‘El monstruo de la naturaleza’, escribió cinco novelas, 3.000 sonetos, cuatro novelas cortas, tres poemas y casi 2.000 comedias. Sus obras más importantes son las siguientes:

Fuenteovejuna

El perro del hortelano

Amarilis

El caballero de Olmedo

Peribáñez y el comendador de Ocaña

El castigo sin venganza

La dama boba

El mejor alcalde, el rey

El arte nuevo de hacer comedias

La discreta enamorada

Las mejores frases de Lope de Vega

«Lo que cuenta no es mañana, sino hoy. Hoy estamos aquí, mañana tal vez nos hayamos marchado». Esta es la frase de Lope de Vega que se ha convertido en tendencia en los últimos días. A lo largo de la vida y obra del poeta y dramaturgo español podemos encontrar un gran número de frases que han trascendido a la historia. Estas son sus mejores frases: