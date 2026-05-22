Lope de Vega y la frase que invita a reflexionar sobre la vida: «Lo que cuenta no es mañana, sino hoy. Hoy estamos aquí, mañana tal vez nos hayamos marchado»
La reflexión viral y las mejores frases de Lope de Vega
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Lope de Vega Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562-Madrid, 27 de agosto de 1635) es uno de los poetas y dramaturgos más importantes de la historia. Este escritor español es uno de los más importantes del Siglo de Oro español y sus obras han trascendido con el paso del tiempo. También fue una de las grandes figuras del teatro barroco español. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida, obra y las mejores frases de Lope de Vega.
Lope de Vega es una de las grandes personalidades que ha dado España a lo largo de la historia. Este poeta y dramaturgo es uno de los escritores más importantes de todos los tiempos y también fue el máximo exponente del teatro barroco español, por lo que sus obras siguen representándose en la actualidad. Nacido, criado y fallecido en Madrid, fue uno de los hombres más importantes en el Siglo de Oro español.
Durante su vida y obra, Lope de Vega, también conocido como ‘El fénix de los ingenios’ o ‘El monstruo de la naturaleza’, escribió cinco novelas, 3.000 sonetos, cuatro novelas cortas, tres poemas y casi 2.000 comedias. Sus obras más importantes son las siguientes:
- Fuenteovejuna
- El perro del hortelano
- Amarilis
- El caballero de Olmedo
- Peribáñez y el comendador de Ocaña
- El castigo sin venganza
- La dama boba
- El mejor alcalde, el rey
- El arte nuevo de hacer comedias
- La discreta enamorada
Las mejores frases de Lope de Vega
«Lo que cuenta no es mañana, sino hoy. Hoy estamos aquí, mañana tal vez nos hayamos marchado». Esta es la frase de Lope de Vega que se ha convertido en tendencia en los últimos días. A lo largo de la vida y obra del poeta y dramaturgo español podemos encontrar un gran número de frases que han trascendido a la historia. Estas son sus mejores frases:
- ¿Quién mató al Comendador? Fuenteovejuna, señor.
- El amor tiene fácil la entrada y difícil la salida.
- Los celos son hijos del amor, mas son bastardos, te confieso.
- Es cualquier libre discreto (que si cansa, de hablar deja) un amigo que aconseja y que reprende en secreto.
- La liberalidad es la primera hija del amor y la piedra imán más atractiva para los hierros de la voluntad.
- El vino, mientras más se envejece, más calor tiene: al contrario de nuestra naturaleza, que mientras más vive, más se va enfriando.
- El vino, mientras más se envejece, más calor tiene: al contrario de nuestra naturaleza, que mientras más vive, más se va enfriando.
- Dijeron que antiguamente se fue la verdad al cielo: tal la pusieron los hombres, que desde entonces no ha vuelto.
- Cuando se alteran los pueblos agraviados, y resuelven, nunca sin sangre o sin venganza vuelven.
- Mayor valentía es disponerse a la muerte prudentemente que arrojarse al cuchillo con osadía.
- No hay placer que no tenga por límites el dolor; que con ser el día la cosa más hermosa y agradable, tiene por fin la noche.
- Pero con una cosa me contento: que aunque pueda quitarme la esperanza, no me puede quitar el pensamiento.
- Dichoso el que descansa en pobre choza, que no se logra el bien donde hay testigos, ni en las ciudades la quietud se goza.
- No sé la razón de la sinrazón que a mi razón aqueja.
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