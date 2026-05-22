Se acerca el fenómeno de El Niño a España: ¿Qué consecuencias tendrá para nosotros?

Las consecuencias que tendrá para nosotros el fenómeno de El Niño en España pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, deberemos estar preparados para una serie de cambios que harán que tengamos un final de primavera o un verano de esos que no se olvidan. Con lo que tocará empezar a tener en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué puede pasar en breve, en estos días en los que el calor se convierte en un elemento que deberemos tener en mente.

Este fenómeno poco común que tenemos en el calendario puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En unos días en los que quizás deberíamos empezar a visualizar un destacado cambio que puede ser esencial que tengamos en mente, es hora de conocer lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Las consecuencias para nosotros de este fenómeno pueden llegar a ser terribles si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en cuestión de días.

A España se acerca el fenómeno de El Niño

Nuestro país no se salvará de un fenómeno que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, acabará marcando una importante diferencia. Vamos a tener que enfrentarnos a una situación poco común que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Los expertos están muy pendientes de una serie de cambios que parece que nos van a golpear de lleno y podrían darnos un giro importante de guion en unas jornadas en las que quizás nadie hubiera pensado que el tiempo se intensificaría de estas formas.

Tendremos que empezar a pensar en una serie de novedades que podrían acabar siendo las que nos afectarán en unos días en los que realmente el calor se convertirá en uno de los grandes enemigos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con un tiempo que puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de estas jornadas.

Este Niño no será como los habituales si no que llega con una fuerza que nos indicará que estamos ante un cambio de tendencia significativa. Toca prepararse para unos días en los que habrá una serie de elementos que nos afectarán de lleno en estas jornadas que tenemos por delante, la AEMET no duda en lanzar importantes advertencias.

Estas son las consecuencias que tendrán para nosotros

Las consecuencias que vamos a tener para nosotros serán las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que quizás deberemos empezar a prepararnos para un giro radical en el tiempo. Tocará saber qué tenemos por delante y las formas en las que deberemos luchar contra ello.

Tal y como se presenta este fenómeno con los expertos de El Tiempo: «La Tierra volverá a contar con un aporte extra de energía entre 2026 y 2027 gracias a la formación de El Niño en el Pacífico. Además, esta vez no se trata de un fenómeno de El Niño habitual, sino de uno que podría intensificarse en los próximos meses hasta alcanzar niveles poco habituales de calentamiento. Es lo que llamamos un «super» El Niño por las temperaturas tan elevadas que registra el agua del Pacífico ecuatorial. Cuando se forma, las consecuencias directas sobre la temperatura del planeta y sobre los patrones meteorológicos a gran escala son muy visibles. Las previsiones más recientes de varios centros de investigación sugieren que este episodio, que arrancaría durante el verano de 2026, podría prolongarse hasta 2027».

Siguiendo con la misma explicación: «El Niño forma parte de un ciclo natural conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). Cuando se forma, se produce un calentamiento anómalo en las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Este exceso de calor oceánico no se queda solo en el agua; una buena parte de él termina en la atmósfera y altera la circulación global. Con esos cambios en la dinámica atmosférica, cambian el comportamiento de las lluvias, las tormentas y las temperaturas en todo el planeta. Lo que aquí preocupa, sobre todo, es cuánto se va calentando el agua. Si supera aproximadamente 2 °C respecto a la media en una determinada región del Pacífico ecuatorial, los meteorólogos hablan de un episodio especialmente intenso, popularmente conocido como un “súper El Niño”.

Lo peor podría estar a punto de llegar: «De cumplirse lo que dicen hoy, la mayoría de los modelos de predicción, con un calentamiento oceánico intenso, indican que el planeta podría enfrentarse a un nuevo salto térmico global acompañado de eventos meteorológicos más extremos y frecuentes. El evento de El Niño que experimentaremos entre 2026 y 2027 es un recordatorio de cómo la variabilidad natural y el cambio climático pueden coincidir en ocasiones. Cuando lo hacen, amplifican las anomalías, en este caso, de temperatura, lo que puede llevar al sistema climático terrestre a situaciones límite».