Carnaval de Venecia 2026: cuándo es, cómo se celebra, por qué es famoso y programa

El Carnaval de Venecia 2026 es uno de los festivales más importantes del mundo, conocido por las máscaras y los disfraces (trajes de época del siglo XVIII veneciano). El primer documento escrito que menciona oficialmente el Carnaval de Venecia como fiesta pública data del año 1296. Con la ocupación de Venecia por el ejército de Napoleón el Carnaval se prohibió por miedo a que se generaran conspiraciones. El Carnaval se recuperó en 1979.

Fechas y cuándo es el Carnaval de Venecia

En 2026, el Carnaval de Venecia se celebra del 27 de enero al 13 de febrero.

Cuántos días dura

Dura 18 días en total, durante los cuales hay desfiles, espectáculos, fiestas, concursos y presentaciones de teatro.

Origen e historia: por qué es famoso

El Carnaval de Venecia nació en el siglo XI como una celebración que permitía a los ciudadanos ocultar su identidad mediante máscaras y disfraces. Alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII, convirtiéndose en un evento de lujo con bailes, conciertos y desfiles que atraían a nobles de toda Europa. Tras desaparecer en el siglo XIX, fue recuperado en 1979.

Cómo es el Carnaval de Venecia

El Carnaval de Venecia se caracteriza por sus elaboradas máscaras y trajes barrocos. Durante más de dos semanas, la ciudad se llena de desfiles, conciertos, bailes de máscaras y espectáculos en plazas, teatros y canales. Además, se celebran tradiciones como la «Festa Veneziana sull’acqua», un desfile acuático de góndolas y barcos decorados que navegan por el Gran Canal de Venecia.

La vestimenta, las máscaras y los trajes

El desfile de máscaras y vestimenta tradicional es uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval de Venecia 2026. En este desfile, se pueden ver trajes sumamente elaborados, así como máscaras artísticas, clásicas y de comedia. Los mejores lugares para presenciar el desfile son la Plaza San Marcos, Riva degli Schiavoni, Piazzale Roma y Ponte dell’Accademia.

Programa

El 1 de febrero, se presentará «El Barbero de Sevilla» en el Gran Teatro La Fenice, mientras que los más pequeños disfrutarán del «Carnaval infantil» en Ca’ Giustinian, y también tendrá lugar «Carnaval Palazzetto Bru Zane» en el Palazzetto Bru Zane.

El 2 de febrero, se podrá asistir a «Terra Incógnita» en el Arsenale Darsena Grande y a «La bohème» en el Gran Teatro La Fenice.

El 3 de febrero, continuarán «Terra Incógnita» y «La bohème», y además se celebrará la «Festa delle Marie», con salida desde Santa Sofía y llegada a la Plaza San Marcos. Por la noche, se realizará la «Cena espectáculo del Carnaval 2026» en Ca’ Vendramin Calergi y también se desarrollará la «Arsenale Carnival Experience» en Tese dell’Arsenale.

El 4 de febrero, se seguirán presentando «Terra Incógnita» y «La bohème», mientras que en Chirignago se realizará el desfile de «Carrozas en Chirignago» en la Plaza de San Giorgio de Chirignago.

El 6 de febrero, se celebrará «La bohème» en el Gran Teatro La Fenice y el «Carnaval de Rialto» en la zona de Rialto.

El 7 de febrero, volverán a presentarse «El Barbero de Sevilla» y el «Carnaval de Rialto».

El 8 de febrero, continuarán «Terra Incógnita» y «La bohème», junto con el «Carnaval de Rialto», el «Desfile en Pellestrina» en la Plaza Sant’Antonio, «Arlecchino muto per spavento» en el Teatro Goldoni, visitas al «Palazzetto Bru Zane» y la «Cena espectáculo del Carnaval 2026» en Ca’ Vendramin Calergi.

El 9 de febrero, se podrá disfrutar de «Terra Incógnita», «El Barbero de Sevilla» y «Carnaval Palazzetto Bru Zane»; además, tendrán lugar el «Desfile en Lido», «Fritole e Fritoleri» en el Istituto Barbarigo, «Arlecchino muto per spavento», visitas al «Palazzetto Bru Zane», la «Cena espectáculo del Carnaval 2026» y la «Arsenale Carnival Experience».

El 10 de febrero, continuarán «Terra Incógnita», «La bohème» y el «Carnaval de Rialto», junto con el «Desfile en Marghera», la «Fiesta de Carnaval Perplex» en Arsenale Carnival Experience, «Arlecchino muto per spavento», visitas al «Palazzetto Bru Zane» y la «Cena espectáculo del Carnaval 2026».

El 11 de febrero, se presentarán «Terra Incógnita», «El Barbero de Sevilla», «Carnaval infantil» y «Carnaval Palazzetto Bru Zane», mientras que por la noche continuarán «Arlecchino muto per spavento», visitas al «Palazzetto Bru Zane», la «Cena espectáculo del Carnaval 2026», la «Arsenale Carnival Experience» y el «Desfile en Campalto».

El 12 de febrero, se podrá asistir a «Terra Incógnita», «Arlecchino muto per spavento», visitas al «Palazzetto Bru Zane», la «Cena espectáculo del Carnaval 2026», y por la noche se elegirá a la «Maria dell’anno» en el Teatro La Fenice, mientras que se celebrará el «Desfile en Mestre».

Finalmente, el 13 de febrero, concluirá la programación con «Terra Incógnita», «El Barbero de Sevilla», «Arlecchino muto per spavento», visitas al «Palazzetto Bru Zane», la «Cena espectáculo del Carnaval 2026», la «Arsenale Carnival Experience» y el «Desfile en Zelarino».

Curiosidades del Carnaval de Venecia

Antiguamente, las máscaras se utilizaban que nobles y plebeyos se mezclaran sin distinciones sociales. Tradicionalmente, se celebraba durante 10 días, pero hoy dura más de dos semanas. Uno de los eventos más destacados es la «Festa delle Marie», donde se homenajea a jóvenes venecianas del siglo XVI