La rutina de Ana Terradillos para estar en forma: «Me levanto a las 4:30 de la mañana»

Ana Terradillos se ha consolidado como uno de los nombres más destacados de la franja informativa de primera hora en televisión. De lunes a viernes, la periodista conduce La mirada crítica, el espacio con el que Telecinco inaugura su programación diaria y que sirve de enlace directo con El programa de AR. Su función dentro de la estructura matinal es clara y exigente: abrir la jornada informativa y preparar el terreno para la llegada de Ana Rosa Quintana, en una franja marcada por la actualidad política, social y económica.

Ese papel, visible cada mañana a partir de las ocho en punto, es solo la parte final de un proceso que comienza muchas horas antes. Para Terradillos, la preparación informativa y el cuidado personal forman parte de una misma rutina, construida con método, constancia y una disciplina que se ha ido reforzando con el paso del tiempo y la madurez profesional.

El trabajo de Ana Terradillos

El trabajo de Ana Terradillos no empieza en el plató, arranca mucho antes de llegar a los estudios de Fuencarral. Durante el trayecto en coche, la periodista aprovecha para seguir actualizándose a través de la prensa escrita, a la que concede un papel esencial en su forma de entender el periodismo. Su método es claro y sistemático: comenzar por los editoriales y los artículos de opinión, con el objetivo de contextualizar los hechos y conocer los distintos enfoques que dominan la agenda pública.

Junto a la prensa, la radio ocupa un lugar central en ese proceso de actualización constante. Terradillos considera este medio imprescindible para captar la actualidad en tiempo real y detectar los asuntos que marcan el pulso informativo de la mañana. «La radio es increíble para informarse, para la actualidad pura y dura. Luego, la prensa para contrastar opiniones, que no siempre son las mías», ha explicado. Por ese motivo, cada jornada combina ambos formatos, convencida de que esa complementariedad le permite llegar al directo con una visión más completa.

¿Cuál es la rutina de Ana Terradillos?

Con el paso de los años, la periodista ha reforzado la importancia de la rutina como herramienta de trabajo. Tras cumplir 53 años, Ana reconoce que la disciplina diaria se ha convertido en una necesidad. «Necesito rutina porque me sienta bien a la cabeza y al cuerpo», ha afirmado, resumiendo una filosofía basada en la constancia y el orden. De esta forma, ha sido sincera y ha aportado todas claves.

Ella misma se define como «muy soldado», una expresión que refleja la forma en la que afronta cada jornada laboral: con rigor, compromiso y una estructura clara que le permite sostener el ritmo de una franja especialmente exigente desde el punto de vista físico y mental.

El despertador de Ana Terradillos suena cuando la mayoría de la ciudad aún duerme. A las 4:30 de la mañana comienza una rutina que considera innegociable. «Me levanto a las 4:30 de la mañana porque tengo mis 20 minutos de ejercicio», ha explicado. Ese tiempo lo dedica a estiramientos y a una breve práctica de yoga, pensada no sólo para activar el cuerpo, sino también para preparar la mente antes de enfrentarse a la actualidad del día.

Aunque reconoce que se trata de un espacio corto, subraya su valor simbólico y práctico. «Son tres minutos, pero es mi momento para concentrarme en mí misma y poderme situar en la tierra. Luego me viene muy bien», ha señalado. Para Terradillos, ese primer bloque del día marca el tono del resto de la jornada.

¿Qué hace después del ejercicio?

Tras el ejercicio, llega una secuencia ya perfectamente interiorizada: la ducha, el cuidado personal y un nuevo repaso informativo. Es entonces cuando intensifica su conexión con la actualidad y llega a escuchar hasta tres emisoras de radio de forma simultánea: Radio Nacional, Onda Cero y la Cadena SER. Una manera de contrastar enfoques, detectar titulares relevantes y afinar los contenidos que centrarán el programa.

Entre las siete y las ocho de la mañana, la periodista ya se encuentra en el plató de La mirada crítica. Allí revisa la escaleta junto a la directora del espacio, Irene Azcutia, ajusta los últimos detalles y se toma el café final antes de que comience el directo. Es el cierre de una preparación que arrancó de madrugada y que combina información, disciplina y cuidado personal.

La rutina de Ana Terradillos no responde únicamente a la exigencia de un horario extremo, sino a una manera concreta de entender el periodismo. En un contexto informativo marcado por la inmediatez y la sobreexposición, su método se apoya en el rigor, la constancia y el equilibrio personal, claves que explican su consolidación como una de las figuras centrales de las mañanas televisivas.