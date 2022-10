¿Cómo se dice ángel en inglés?

Según la etimología griega, “ángel” viene de ágguelos: “mensajero”. Según el latín eclesiástico, viene de angelus, que es como se llaman en la Biblia a los “enviados de Dios”. De acuerdo a la historia del nombre Ángel, se refiere a que los ángeles son criaturas sobrenaturales presentes en muchas regiones, cuya misión es la de servir a Dios. Atendiendo a las tres principales religiones monoteístas, actúan principalmente de mensajeros. Los ángeles bíblicos más importantes son Gabriel, Miguel y Rafael. Quien nace con este nombre tendrá el poder de la protección, de la custodia y de la belleza en todas sus expresiones. Es capaz de dar su vida por cuidar a personas que no conoce, y cuando se trata de alguien que ama, lo que peligra es la vida de los demás. Analizamos esta palabra en lengua inglesa.

La palabra ángel en inglés, al igual que en el español se escribe ángel y se pronuncia /eingel/. Te mostraremos a continuación algunas frases con esta palabra.

Más ejemplos con la palabra ángel en inglés

Dirigida por Luis Ortega, El ángel está ambientada en 1971. Directed by Luis Ortega, El ángel is set in 1971.

El líder de la oposición es un ángel llamado Malachi. The leader of the opposition is an angel named Malachi.

El chico era un ángel , otro miembro de las potestades. The boy was an angel , another member of the powers.

Rosales Gallinas, Eduardo Tobías y el ángel Óleo sobre lienzo. Rosales Gallinas, Eduardo Tobias and the Angel Oil on canvas.

Ese ángel registra cada palabra y acción de las personas. That angel records every word and action of the person.