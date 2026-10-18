Cómo se escribe honrar u onrar

La lengua española es rica en matices y, a veces, puede haber cierta confusión a la hora de escribir algunas palabras. Uno de los casos más frecuentes es la duda sobre cómo se escribe correctamente «honrar» u «onrar». En este artículo, te explicaremos cuál es la forma correcta y te daremos algunas pautas para no cometer errores ortográficos.

La respuesta directa y tajante es sencilla: la forma correcta es honrar, con hache. La variante «onrar» simplemente no existe en el diccionario ni en la norma ortográfica del español; es un error de ortografía.

Etimología y significado

La palabra «honrar» proviene del latín «honōrāre» y significa rendir homenaje, respetar, valorar o distinguir a alguien o algo. Es un verbo transitivo, lo que significa que siempre requiere de un complemento directo. Algunos ejemplos de su uso son:

Quiero honrar a mis padres por su esfuerzo y dedicación.

El pueblo honró al héroe caído en batalla.

Es importante honrar los compromisos adquiridos.

El verbo honrar proviene del latín honorare y significa mostrar respeto, admiración o reconocimiento hacia una persona, una institución, una idea o un símbolo. Se utiliza en diversos contextos, tanto formales como informales, y su significado puede variar ligeramente según el uso.

Algunos significados comunes del verbo «honrar» son:

Dar honor o respeto a alguien por sus méritos, virtudes o posición. Ejemplo: “Debemos honrar a nuestros padres.”

Enaltecer o dar prestigio a una persona o cosa. Ejemplo: “Su comportamiento honra a su familia.”

Cumplir con fidelidad una promesa, un deber o un compromiso. Ejemplo: “Honró su palabra y regresó como prometió.”

La h aspirada

En latín, esa h inicial se pronunciaba de forma aspirada, similar a como suena hoy la j en algunos países o la h en inglés. Con la transición del latín al castellano, esa aspiración se fue perdiendo paulatinamente hasta convertirse en el sonido mudo que conocemos hoy en la península y en gran parte de América.

Sin embargo, aunque la pronunciación desapareció, la grafía se conservó por una cuestión de tradición etimológica. Así nos quedaron palabras como honor, honra, honesto o el propio verbo honrar.

La hache es totalmente muda y la tentación de eliminarla para simplificar la palabra en la mente es bastante habitual, sobre todo en la escritura rápida o en notas informales.

Otras palabras similares

Aun así, mantener la hache no es solo un capricho normativo de la Real Academia Española; es una marca de coherencia con toda la familia léxica de la palabra. Si aceptáramos escribir «onrar», tendríamos que romper el vínculo gráfico con honor, honrado, honradez o deshonra. La ortografía del español, aunque a veces nos parezca caprichosa, busca mantener vivas esas redes familiares entre vocablos para facilitar la lectura rápida y la comprensión del significado.

A la hora de redactar o revisar un borrador, la regla de oro para no dudar es recordar la palabra origen: si honor mantiene su hache por pura herencia latina, cualquier verbo o adjetivo que derive de ella llevará exactamente la misma marca gráfica.

Ver onrar en un texto equivale a dejar una cicatriz en la fluidez de la lectura, un pequeño tropezón visual que resta credibilidad a cualquier escrito, por muy bien documentado que esté. Así que la próxima vez que el teclado invite a la duda, basta con asociar el verbo directamente con la palabra honor.

¿Por qué se escribe con «h»?

La letra h en español no tiene un sonido propio; es una letra muda, lo que puede causar confusión al escribir ciertas palabras. Sin embargo, muchas palabras que derivan del latín o de otras lenguas conservan la “h” inicial como parte de su ortografía, aunque no se pronuncie. Tal es el caso de honor, honesto, honradez y, por supuesto, honrar.

Dado que en la pronunciación no se percibe la “h”, es común que algunas personas duden y escriban erróneamente “onrar”. Sin embargo, la única forma válida y correcta es con “h”: honrar.

Palabras relacionadas

Honor: Cualidad moral que impulsa a obrar bien; también prestigio o buena reputación.

Honesto: Que actúa con rectitud y sinceridad.

Honradez: Integridad en el obrar; honestidad.

Honorable: Digno de respeto o estima.

Estas palabras, al igual que “honrar”, se escriben con h y comparten una raíz etimológica común.

Reglas para evitar errores

Para evitar errores ortográficos, es recomendable recordar algunas reglas generales de acentuación. La palabra «honrar» no lleva tilde, ya que es una palabra llana terminada en consonante que no cumple con ninguna de las excepciones a la regla de acentuación. En cambio, la palabra «onrar» tampoco lleva tilde, ya que es una palabra llana terminada en «r» y no cumple con las excepciones que permiten acentuar las palabras monosílabas.

En resumen, la forma correcta de escribir es «honrar», sin tilde y con «h». Se recomienda utilizar «honrar» en la escritura actual para evitar confusiones y mantener una ortografía correcta. Es importante saber cómo se escribe esta palabra para no cometer errores de ortografía. Esto nos ayudará a reforzar nuestra capacidad de escritura y a mejorar nuestra gramática. De esta forma, evitaremos cometer errores y mejoraremos nuestra forma de expresarnos.

Además de ser un verbo, la palabra honrar también se usa como adjetivo. Cuando se usa de esta forma, significa que algo es digno de respeto y admiración. Por ejemplo, una persona honrada es aquella que siempre cumple con sus compromisos. Para poder determinar si lo escribimos correctamente o se trata de un error vamos a tener que realizar algunos pasos previos. Tomaremos nota de ciertos elementos que nos ayudarán a saber si vamos por el buen camino. Para conocer una palabra a fondo, primero debemos tener muy clara su definición. En este caso solo una será correcta.

Ejemplos

Toma nota de cada definición con su ejemplo, de esta manera no volverás a equivocarte.

Respetar a alguien. Cuando supieron que se había marchado, honraron su memoria para que todo el mundo pudiera respetarlo y quererlo.

Enaltecer o premiar el mérito de alguien. Honraron su obra después de que se fuera de la empresa.

Dar honor o celebridad. Su trabajo fue honrado por todos los de la empresa.

como fórmula de cortesía para enaltecer la asistencia, adhesión, etc., de otra u otras personas. Hoy nos honra con su presencia nuestro ilustre amigo. Ningún año ha querido usted honrar nuestra mesa. Parece que nos honra con su presencia de una forma sorprendente.

Dicho de una persona: Tener a honra ser o hacer algo. Tenemos a nuestro tío en honra, hizo mucho por nosotros, sin él nada hubiera sido igual.

Con esta definición del verbo y las frases no podemos fallar, escribiremos correctamente honrar con ‘h’ en todas sus formas verbales. El éxito estará asegurado si seguimos estas normas.

Conclusión

En español, se escribe “honrar” con hache, ya que así lo establece la norma ortográfica y así se conserva su raíz etimológica latina. Es importante evitar errores como “onrar”, que aunque suene igual al oído, es una falta ortográfica. Usar correctamente palabras como esta demuestra un buen dominio del idioma y respeto por la lengua escrita.