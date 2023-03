Cómo se escribe honrar u onrar

La palabra honrar es un término muy conocido y usado en el lenguaje cotidiano. Se trata de un verbo que significa tanto respetar a una persona como también cumplir con algo que se ha prometido. Por ejemplo, honrar un compromiso, honrar la memoria de alguien, etc. Pero, ¿cómo se escribe? La respuesta es sencilla, hay que escribir honrar con la letra h. Esto significa que la palabra onrar no es correcta y es una falta de ortografía.

Es importante saber cómo se escribe esta palabra para no cometer errores de ortografía. Esto nos ayudará a reforzar nuestra capacidad de escritura y a mejorar nuestra gramática. De esta forma, evitaremos cometer errores y mejoraremos nuestra forma de expresarnos.

Además de ser un verbo, la palabra honrar también se usa como adjetivo. Cuando se usa de esta forma, significa que algo es digno de respeto y admiración. Por ejemplo, una persona honrada es aquella que siempre cumple con sus compromisos. Para poder determinar si lo escribimos correctamente o se trata de un error vamos a tener que realizar algunos pasos previos. Tomaremos nota de ciertos elementos que nos ayudarán a saber si vamos por el buen camino. Para conocer una palabra a fondo, primero debemos tener muy clara su definición. En este caso solo una será correcta.

Se escribe honrar

Honrar es un verbo que se escribe siempre con ‘h’. No ponerla es un error y lo solemos hacer porque se trata de una letra que no se pronuncia. Para saber si empieza por esta letra debemos conocer perfectamente su significado. Este verbo es uno de los más utilizados y tiene una serie de elementos que nos permiten identificarlo a simple vista. Toma nota de cada definición con su ejemplo, de esta manera no volverás a equivocarte.

Respetar a alguien. Cuando supieron que se había marchado, honraron su memoria para que todo el mundo pudiera respetarlo y quererlo.

Enaltecer o premiar el mérito de alguien. Honraron su obra después de que se fuera de la empresa.

Dar honor o celebridad. Su trabajo fue honrado por todos los de la empresa.

como fórmula de cortesía para enaltecer la asistencia, adhesión, etc., de otra u otras personas. Hoy nos honra con su presencia nuestro ilustre amigo. Ningún año ha querido usted honrar nuestra mesa. Parece que nos honra con su presencia de una forma sorprendente.

Dicho de una persona: Tener a honra ser o hacer algo. Tenemos a nuestro tío en honra, hizo mucho por nosotros, sin él nada hubiera sido igual.

Con esta definición del verbo y las frases no podemos fallar, escribiremos correctamente honrar con ‘h’ en todas sus formas verbales. El éxito estará asegurado si seguimos estas normas.