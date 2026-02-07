Ataque de celos en Manacor: 3 colombianos detenidos tras agredir a un vecino con cuchillo

La tranquila localidad de Manacor se vio sacudida este pasado miércoles por un escalofriante episodio de violencia que terminó con tres hombres detenidos por la Policía Nacional. Los hechos, que parecen sacados de una película de crimen, ocurrieron cuando la víctima, un varón residente en la zona, fue brutalmente agredido en su propia vivienda por tres colombianos, tras fracturar la puerta de su hogar y amenazarlo con un arma blanca. Todo ello, por un ataque de celos.

Según relataron las autoridades y la víctima, los tres hombres comenzaron su ataque mucho antes de irrumpir en la casa. El varón había salido a recoger a su hija del colegio cuando fue abordado en la vía pública por los presuntos agresores. Entre insultos y amenazas de muerte, los atacantes no dejaron espacio para la negociación. Aterrorizado y acompañado por su hija menor, la víctima regresó rápidamente a su domicilio, esperando que el peligro quedara fuera de su hogar.

Pero la calma nunca llegó. Solo diez minutos después, el hombre escuchó de nuevo gritos e insultos que provenían del rellano de su vivienda. «Come mierda, somos peligrosos, hijo de puta…», proferían los atacantes mientras golpeaban con fuerza la puerta, tratando de derribarla. Ante la inminente amenaza, la víctima pudo observar horrorizado cómo los tres individuos comenzaron a fracturar los cristales de la puerta, obligándolo finalmente a abrirles el acceso.

Lo que sucedió dentro de la vivienda fue una escena de violencia inusitada. Uno de los atacantes portaba un cuchillo mientras los tres continuaban con las amenazas e insultos. La víctima recibió golpes por todo el cuerpo, incluyendo patadas en la cabeza y el rostro. Las lesiones fueron tan graves que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica urgente.

Tras cometer el salvaje ataque, los tres presuntos autores huyeron en un vehículo, dejando tras de sí una vivienda en estado de shock y a una familia aterrorizada. La Policía Nacional, tras recibir la denuncia, activó de inmediato un dispositivo de búsqueda.

Finalmente, sobre las 22:00 horas, los tres hombres se presentaron voluntariamente en la comisaría de Manacor. Los agentes detectaron evidencias físicas de la agresión: uno llevaba la camiseta manchada de lo que parecía ser sangre, y otro mostraba marcas recientes en los nudillos. Tras una investigación inicial y la corroboración de testimonios, los tres fueron detenidos como presuntos autores de lesiones, amenazas, daños y allanamiento de morada.

Este caso ha conmocionado a los vecinos de Manacor, quienes aseguran que nunca imaginaron que un acto tan violento pudiera ocurrir en su tranquila localidad. La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer todos los detalles del incidente y garantizar la seguridad de los residentes. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que se trata de un tema de celos. Los vecinos de Manacor exigen a las autoridades contundencia y penas de prisión para estos delincuentes.