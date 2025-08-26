Carlos Alcaraz – Opelka en vivo online hoy | Sigue en directo el partido de tenis del US Open 2025
Sigue en directo el debut de Alcaraz en el US Open contra el tenista local Opelka
En 2022 la historia abrió sus puertas de par en par y Carlos Alcaraz las cruzó. Fundió en la Arthur Ashe a Casper Ruud y celebró, a sus 19 años, su primer Grand Slam. Aquel triunfo en el US Open significó un punto de inflexión para su carrera. No sólo por el título en sí, que también, sino porque desbancó a Lleyton Hewitt y se erigió como número uno más joven de la historia. Este martes vuelve al origen de todo. Alcaraz debuta en la presente edición del US Open contra Opelka y con el trofeo y el número uno del mundo en el horizonte.
Lo conseguirá si sale victorioso en Flushing Meadows. Alcaraz recuperará el trono mundial si conquista el US Open, independientemente del resultado de Sinner, por el momento dominador con puño de hierro de la cima tenística. Acumula 63 semanas como mandamás, pero su distancia con el murciano se ha ido reduciendo a lo largo del año. La llegada de la pista dura ha impulsado Alcaraz, que apenas defendía las segundas rondas de Cincinnati y US Open de 2024.
Este año alzó el trofeo, retirada de Sinner mediante, al cielo de Cincinnati y arañó un buen puñado de puntos al italiano, que, de no ganar el US Open perderá puntos como en Cincinnati. Son las consecuencias de sus dos coronas el año pasado. Alcaraz depende de sí mismo para destronarlo en Nueva York, aunque el final de temporada también sonríe a Carlitos. Defiende los cuartos en Shanghái, la tercera ronda en París y la fase de grupos de las ATP Finals del año pasado.
Mientras que Sinner, ganador de dos de los tres mencionados torneos, sólo podrá sumar en el Masters 1.000 francés. Algo que permitiría a Alcaraz mantener el número uno en caso de conseguirlo en septiembre o hacer un último intento a final de año. El binomio entre el italiano y el española, que se ha establecido con mayor fuerza desde que Djokovic perdiera fuelle físico, amenaza con transformar cada torneo en una cuenta atrás hasta su enfrentamiento.
No hay rastro de una alternativa. Se reparten los Grand Slam. Hoy para uno, mañana para otro. Alcaraz muestra otra cara respecto a sus últimos años en Nueva York, en los que cayó en semifinales con Medvedev (2023) y prematuramente en segunda ronda ante Van de Zandschulp (2024). «Este año siento que voy mucho mejor», indicó.
«No porque haya ganado en Cincinnati, sino porque mentalmente me veo con capacidad de aguantar partidos difíciles, de sobreponerme a momentos difíciles cuando estoy en pista. El año pasado no sentía eso, que tenía la capacidad mental o la fuerza mental para superar a las dificultades que pudiera tener», detalló.
(6-4, 7-5, 3-3)
Alcaraz no pierde terreno
Si Opelka había cerrado su juego anterior con un ace, hace ahora lo propio el murciano, el cuarto que consigue en lo que va de partido. Buscará ahora la rotura que desnivele la tercera manga.
(6-4, 7-5, 2-3)
Opelka retiene la iniciativa
Cierra Opelka el juego con un ace marca de la casa, el 12º que logra en lo que va de partido. Se acerca a los 17 que promedia en cada encuentro. Mantiene la iniciativa en este tercer set ante un Alcaraz que no ha podido rechistar mucho en este juego.
(6-4, 7-5, 2-2)
Alcaraz no cede
Sigue el murciano los consejos de su banquillo y mantiene la igualdad. «¡Vamos Charlie!», se grita el propio murciano que está teniendo muchos autodiálogos. Buscará ahora el break que rompa definitivamente la coraza de Opelka.
(6-4, 7-5, 1-2)
Opelka sigue peleando
Se lo recuerda ahora el banquillo a Carlitos para que no baje el nivel. Está siendo un partido competido y muy serio de Opelka. Se la jugó Alcaraz con una dejada que no superó la red y juego para el estadounidense.
(6-4, 7-5, 1-1)
Alcaraz sigue imparable al saque
No encuentra Opelka resquicio alguno en el servicio del murciano que se lleva el juego y mantiene la igualdad al inicio del tercer set. Opelka se mantiene vivo al resto más por errores de Alcaraz que por su buen hacer.
(6-4, 7-5, 0-1)
Opelka no se deja ir
Sigue el estadounidense cosechando buenos servicios tras la segunda manga que ha perdido. No se deja pese al golpe en forma de set perdido. Le conviene seguir metiendo primeros y hacer largos los puntos cuando Alcaraz saque para intentar provocar algo de dudas en el murciano.
(6-4, 7-5)
¡Segundo set para Alcaraz!
Cierra el murciano otro juego en blanco y se lleva la segunda manga. Eleva el puño el murciano que ya ha dado dos de los tres pasos para ganar el partido.
(6-4, 6-5)
¡Break de Alcaraz! Sacará para llevarse el segundo set
Opelka lleva de lado a lado, pero no es suficiente, Alcaraz llega a todas y cada devolución le compromete más que la anterior. Se lleva el juego en blanco, lleno de errores de Opelka.
(6-4, 5-5)
Alcaraz fuerza el séptimo juego
No se deja sorprender el murciano que se mantiene su saque y estira más la segunda manga. Ha tenido una caída y pequeñas molestias en la mano derecha, pero no ha ido a mayores.
(6-4, 4-5)
Crece Opelka que mantiene el saque y restará para llevarse el set
Acelera el estadounidense que ha mostrado su mayor ramillete de cualidades en este juego. Potente saque, buen juego en la red y mejor desde el fondo de la pista. La derecha de Alcaraz se fue a la red y el juego al casillero de Opelka que resta para ganar el set.
(6-4, 4-4)
Alcaraz no pierde terreno
Se mantiene la igualdad después de otro servicio prácticamente perfecto del murciano. Apenas un punto le robó el estadounidense. El set cada vez se acerca más al tie break.
(6-4, 3-4)
Sigue sólido Opelka
Crece en solidez ahora el estadounidense. Potente saque Alcaraz bloquea, pero se le va largo. El cambio de pelotas le ha sentado bien a Opelka, que mantiene la iniciativa en la segunda manga.
(6-4, 3-3)
Alcaraz solventa su primer problema
«¡Vamos!», grita el murciano. Ha remontado un juego que se le puso muy en contra con dos dobles faltas consecutivas. Levantó dos puntos de break y selló el juego con una derecha ganadora.
(6-4, 2-3)
Opelka da un paso adelante
Se lleva el estadounidense el primer juego del partido que tuvo más que saques. Dejó un globo tan estético como eficaz para ganar el punto a Alcaraz y luego su servicio superó al murciano.
(6-4, 2-2)
Alcaraz se mantiene
Saque al cuerpo y juego al marcador. Ha aceptado el murciano el guion del partido, sin apenas intercambios y cargados de saques y potencia. Mantiene su saque y sigue empatado el partido.
(6-4, 1-2)
Opelka cómodo al saque ahora
Segundo juego fácil para el estadounidense. Sólo un punto cedió. Alcaraz no logró dar continuidad a las variaciones de altura a la hora de restar y Opelka mantiene la iniciativa.
(6-4, 1-1)
Alcaraz mantiene un nivel excelso al saque
A la 22 fue la vencida para Opelka. Tuvo que esperar 22 puntos para arañar uno al servicio de Alcaraz. Fue el único, los demás todos cayeron del lado del murciano. Además, el estadounidense duda cuando el punto va más allá de los primeros golpes. A la red se fue un derecha y juego para el murciano.
(6-4, 0-1)
Opelka se viste de Alcaraz
Primer juego con relativa solvencia y facilidad resuelto por el estadounidense. En blanco tras firmar, ahora sí, una gran exhibición al saque. De esas que se esperaban antes del partido.
(6-4)
¡Alcaraz se lleva el primer set!
De nuevo otro juego en blanco para el murciano que significa la primera manga del partido. No ha podido hacer nada Opelka con el servicio de Carlitos. Ni un sólo punto ha cedido Alcaraz en todo el set. Imparable. 20 puntos de 20 disputado con su saque. Ha ganado 17 con primeros y tres con segundos.
(5-3)
Alcaraz sigue intratable al servicio y restará para sellar el primer set
Inquebrantable el murciano al servicio, qué manera de sacar. Vuelve a llevarse su saque por la vía rápida, apenas un minuto de duración, y de nuevo en blanco. No está encontrando Opelka la manera de restar correctamente.
(4-3)
Respira Opelka
Le costó al estadounidense, que ha tenido que levantar hasta dos bolas de break, pero ha conseguido mantener el servicio tras perderlo anteriormente. Con problemas, después de firmar casi el mismo número de dobles faltas que aces, pero se mantiene a un break de Alcaraz.
(4-2)
Alcaraz consolida la rotura con su servicio
Resulta que quien mejor está sacando es Alcaraz y al que más le está costando restar es a Opelka. El estadounidense está buscando un ganador ya desde el resto y Alcaraz, que está rayando un nivel muy alto de saques, no le está dando opción alguna. Tercer juego que se lleva en blanco con su saque.
(3-2)
¡Break para Alcaraz!
Acelera el murciano que quiebra la catapulta de Opelka. El estadounidense está más centrado en el rival que en su golpeo, aunque ha conseguido negarle cuatro bolas de break al murciano con tres ace y una derecha ganadora. A la quinta fue la vencida para Carlitos que se llevó el juego por insistencia y tras un error de Opelka.
(2-2)
Alcaraz no pierde terreno
De nuevo un gran servicio del murciano. Está elevando el porcentaje de primeros saques, sólo en una ocasión jugó con segundos. No puede responder Opelka que apenas ha conectado un resto en todo el juego. Esto va de cañoneros.
(1-2)
Opelka manda al servicio
Los intercambios se los está llevando Alcaraz, pero la cosa es que está habiendo muy pocos. Apenas hay golpes tras el saque, de nuevo potentísimo, de Opelka. El murciano bloquea más que resta con propiedad. Se apunta el estadounidense su juego y mantiene la iniciativa.
(1-1)
Alcaraz iguala el ritmo de saque
No se queda atrás el servicio del murciano. Todo primeros en el juego en blanco que se ha apuntado. Se ha echado la pelota muy alta para golpear en un mejor punto. No pudo responde Opelka.
(0-1)
Opelka se lleva el primer juego
Ganó el sorteo Carlitos y decidió seguir fiel a tu tradición. Prefiere iniciar restando, lo quiso así pese a ser el servicio la mejor arma de su rival. Llegó a tener bola de break tra suna doble falta del estadounidense, pero la Opelka solucionó el problema con dos derechas ganadoras.
Alcaraz sorprende con un radical cambio de imagen
Antes de su estreno ante Reilly Opelka, ha aparecido con un nuevo look. Alcaraz se ha rapado por completo su pelo, además de aparecer con la nueva línea retro de la marca que le viste, Nike. De hecho, la cuenta oficial del US Open no ha dudado en compararle con David Beckham, puesto que el ex futbolista también lució durante un breve periodo de tiempo su cabeza así de rapada. Aunque la comparativa, vestimenta incluida, podría asemejarse más a Ronaldo Nazario, con esa línea Total 90 de Nike que vistió Brasil.
Ya saltan Alcaraz y Opelka a la pista
Una vez terminado el partido entre Venus Williams y Muchova, que se lo llevó la tenisa checa en tres sets. Irreductible la mayor de las hermanos Williams, que a sus 45 años forzó la tercera manga y puso en apuros a la 13ª tenista del mundo. Tras ellas, turno para Alcaraz y Opelka.
Así juega Opelka, el rival de Alcaraz en el US Open
Opelka apoya su juego sobre el servicio, uno de los más poderosos de todo el circuito y que llega a los 237 km/h. Es el cuarto tenista que más puntos gana con su primer saca y sexto que más efectividad posee. Acumula ya casi 4.000 aces pese a los casi dos años que se encontró en el dique seco por una concatenación de lesiones. En Washington 2022 se agudizó su problema en la cadera y su cuerpo dijo basta. Tras las pruebas médicas se concluyó que había desarrollado un tumor benigno que había bloqueado su articulación.
¿Cómo llega Alcaraz al partido contra Opelka?
Alcaraz ha aterrizado en el US Open con los mejores número de su carrera. Seis títulos, 54 victorias y siete finales consecutivas. Ahora, con el mencionado currículum de 2025, se reencuentra con sus orígenes exitosos en esto del tenis. Volver a ganar el US Open, como en 2022, para volver a ser número uno del mundo, como en 2022.
¿Cómo seguir el partido de Alcaraz vs Opelka online gratis?
Como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra diariamente en este torneo en el que, obviamente, prestaremos especial atención a lo que haga el murciano. Narraremos en directo y en vivo online los partidos más destacados del de El Palmar en el US Open 2025 y una vez termine este Carlos Alcaraz – Opelka publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que lleguen desde Flushing Meadows
¿A qué hora juega Alcaraz contra Opelka?
La ATP ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Opelka que corresponde a la primera ronda del US Open 2025 para este martes 26 de agosto. El horario en España del partido de Carlos Alcaraz contra Opelka hoy en el US Open será la madrugada del lunes al martes no antes de las 03:00 horas de la madrugada. Iniciará cuando acabe el Venus Williams-Muchova que se está disputando en este momento en la Arthur Ashe.
¿Dónde ver en directo el partido entre Alcaraz y Opelka?
El medio de comunicación que se hizo con los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se jueguen en Flushing Meadows, Nueva York, será Movistar+. El Carlos Alcaraz – Opelka de primera ronda del US Open 2025 se puede ver en directo por televisión a través de diferentes canales, como son Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para el tercero haría falta pagar una suscripción a uno de los paquetes que ofrece este operador.
¡Bienvenido al debut de Alcaraz en el US Open contra Opelka!
Buenas noches a trasnochadores y buenos días a los madrugadores. Alcaraz debuta durante la madrugada de este martes en el US Open contra el tenista local Reilly Opelka. Será no antes de las dos y diez de la mañana, la hora dependerá de cuanto se alargue el partido anterior entre Venus Williams y Muchova.
(6-4, 7-5, 3-4)
Opelka se crece
Nuevo juego que se apunta el tenista local por la vía rápida y que de nuevo cierra con otro ace. Camina el set de manera inexorable hacia el tie break. Está mostrando ahora Opelka la mayor solidez que ha exhibido a lo largo de todo el partido.