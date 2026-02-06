El pan de Mercadona que conquista a los nutricionistas: no vas a encontrar una opción mejor

Comer pan es para muchos una mala decisión, pero los nutricionistas también hablan de las propiedades que convierten este alimento en saludable, además de tradicional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda un consumo diario de pan siempre y cuando no sobrepase los 250 gramos y siempre hay unas opciones mejores que otras. A continuación y con las palabras de una nutricionista reputada, repasamos cuáles son los mejores panes de una de las cadenas de supermercados líderes en España, Mercadona, y cómo elegir a uno por encima de los demás para nuestra ingesta diaria.

Entre las recomendaciones de los nutricionistas destaca Andrea Sorinas, dietista y experta en nutrición, que ha realizado un análisis sobre los panes de Mercadona y que podemos ver en su cuenta de TikTok @concoco-nut a través de dos vídeos, en los que esta experta analiza primero el que es pan tostado de Mercadona y luego explica las mejores opciones de pan fresco y de molde, revelando cuál es el que más destaca de todos. De este modo, podemos hacernos una idea clara no sólo de cuáles son las opciones que una experta en nutrición nos aconseja para una dieta saludable, sino que además nos lo pone fácil ya que elige entre las distintas variedades de Mercadona, de manera que podamos encontrar la que más se adecúe a nuestros gustos. Pero ¿cuál es ese pan que Sorinas corona como el mejor pan de Mercadona?. Te lo desvelamos a continuación.

El mejor análisis sobre los panes de Mercadona

Uno de los primeros panes que Sorinas recomienda en sus vídeos es el pan de fibra y sésamo de Hacendado. La nutricionista explica que este pan es una opción excelente para quienes buscan mejorar su salud digestiva, gracias a su alto contenido de fibra. El pan de fibra no sólo favorece el tránsito intestinal, sino que también ayuda a mantener un buen nivel de saciedad, lo cual lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan controlar su peso. Además, la inclusión de sésamo aporta grasas saludables, que son beneficiosas para el sistema cardiovascular.

Por otro lado, Andrea también menciona otras opciones como el pan tostado vialité Wasa, aunque señala que no le convence el porcentaje de harina integral, lo que lo hace menos saludable en comparación con otras alternativas. Sin embargo, en términos generales, este pan también es una buena opción dentro del mercado de panes de supermercado. La crítica principal recae sobre los panes que, a pesar de ser integrales, incluyen ingredientes que no son tan beneficiosos como el aceite refinado, lo que puede reducir el valor nutricional.

El pan de molde: ¿aliado o trampa?

Cuando se trata de pan de molde, la situación se complica un poco más, ya que muchos panes de molde, aunque aparentemente saludables, incluyen azúcares añadidos o aceites refinados. Sorinas no duda en afirmar que, en su opinión, no existe un «pan de molde saludable» en su totalidad. Sin embargo, si tuviera que elegir uno, se decantaría por el pan de molde 100% integral sin corteza de Hacendado, el cual no contiene azúcares añadidos, lo que lo hace una opción más saludable en comparación con otros panes industriales. Otra opción similar que destaca la nutricionista es el pan de molde Hacendado con avena, que también está libre de azúcares añadidos y tiene un 35% de avena, lo que lo convierte en una opción rica en fibra. El problema de ambos panes, sin embargo, es la presencia de aceites refinados de girasol, que no son los más recomendables desde un punto de vista nutricional. A pesar de esto, Sorinas considera que, dentro de lo que hay en el mercado, estas opciones son las menos malas.

Éste es el pan de Mercadona que conquista a los nutricionistas

Finalmente, cuando se refiere al pan fresco, la nutricionista no duda en destacar su opción favorita: el Pan integral de trigo 100%, un pan redondo que no contiene azúcares ni aditivos. Esta opción es considerada la más saludable por Sorinas, ya que se trata de un pan integral puro, elaborado con harina 100% integral, sin aditivos ni azúcares añadidos. Su composición simple lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un pan lo más natural posible.

¿Por qué elegir los panes de Mercadona?

La oferta de panes saludables en Mercadona ha conquistado a los nutricionistas gracias a su calidad, su enfoque en ingredientes integrales y la ausencia de aditivos artificiales. Aunque, como hemos visto, no todos los panes de la tienda cumplen con los criterios ideales para una dieta saludable, las opciones mencionadas por Sorinas son, sin lugar a dudas, de las más recomendables. El pan de fibra y sésamo, el pan de molde 100% integral y el pan fresco integral son tres opciones que destacan por su composición equilibrada y su bajo contenido en ingredientes no deseados, como azúcares añadidos y aceites refinados.

En conclusión, si buscas un pan que no solo sea delicioso, sino también beneficioso para tu salud, no tienes que buscar más allá de las estanterías de Mercadona. Con estas opciones, podrás disfrutar de un pan que no sólo satisface tus ganas de comer algo rico, sino que también contribuye a tu bienestar general.