Mazón se mantendrá como presidente en funciones y desmiente haber cogido una baja médica

Carlos Mazón permanecerá al frente de la Generalitat Valenciana como presidente en funciones tras la dimisión de su Gobierno, desmintiendo así los rumores que apuntaban a que habría solicitado una baja médica para apartarse temporalmente de sus responsabilidades.

Fuentes cercanas al presidente han confirmado a OKDIARIO que Mazón continúa ejerciendo sus funciones con «normalidad» y que en ningún momento ha considerado solicitar una baja por motivos de salud, pese a las intensas presiones y el linchamiento sufrido por el acoso de la izquierda.

La especulación sobre una posible baja médica había ganado fuerza en los últimos días, alimentada por sectores de la oposición, que interpretaban el silencio público del presidente como una «retirada estratégica». Sin embargo, desde el entorno de Mazón insisten en que el presidente está plenamente operativo y centrado en la gestión ordinaria de la administración autonómica.

Además, sobre la pregunta de cuándo se hará efectiva la dimisión de Carlos Mazón, la Generalitat ha señalado que el aún presidente valenciano se reunirá con la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, a lo largo de esta semana, para activar el proceso de elección de un nuevo presidente, y entonces el Boletín Oficial de la Generalitat publicará la dimisión.

Facilitar la elección del nuevo presidente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes a Vox estar «a la altura» y «facilitar» la elección del nuevo presidente de la Generalitat, después de que esta misma mañana Carlos Mazón haya presentado su dimisión. Además, ha denunciado una «cacería política y personal» a su «compañero» cuando, según ha dicho, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería haberse ido antes.

«Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá, por lo que sucedió en la dana, por muchas cosas más y porque lo haremos todos los españoles, empezando por los valencianos», ha declarado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Además, el presidente del PP ha solicitado a los partidos que sostienen al gobierno autonómico -el Partido Popular y Vox- que «estén a la altura» y «que faciliten cuanto antes la elección» de un nuevo presidente de la Generalitat.

Feijóo ha destacado que Carlos Mazón «ha reconocido equivocaciones» y «ha sufrido una cacería política y personal» que deben «denunciar con toda intensidad» porque, según ha dicho, «no es un asesino».