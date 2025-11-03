Vox impondrá al sucesor de Mazón condiciones más duras y no ve con malos ojos a Pérez Llorca

La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat abre ahora un escenario en el que Vox juega un papel de peso. Mazón permanecerá en el cargo en funciones hasta que se designe y tome posesión su sucesor. El PP negociará con la formación de Santiago Abascal para llegar a un acuerdo que permita investir de forma provisional a otro presidente. Según ha podio saber OKDIARIO, Vox impondrá condiciones más duras al sucesor de Mazón. Entre los nombres, emerge con fuerza el del actual portavoz popular en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca.

La fluidez del relevo dependerá, por tanto, de cómo se desarrollen esas conversaciones entre el PP y Vox.

La decisión de la dimisión se precipitó después de que el Gobierno de Pedro Sánchez convirtiera el funeral de Estado en una encerrona política contra el dirigente popular, quien fue recibido con gritos de «asesino» e insultos por parte de algunas víctimas sin que Moncloa lo evitase.

Pero, además, han pesado las razones médicas. Según ha podido saber este periódico, Mazón tomó la decisión después de que su equipo médico le recomendase una baja prolongada para recuperarse de la gran presión a la que ha estado sometido desde hace meses por el linchamiento de la izquierda. «Tu salud está en riesgo y necesitas parar», le han aconsejado.

Negociación con Vox

El pasado jueves, Santiago Abascal expresó públicamente en redes sociales su crítica a la encerrona del Gobierno a Mazón durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, celebrado en Valencia. El presidente de Vox calificó de «repugnante» la «mascarada de Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y ¡a la vez! el indulto de Sánchez».

Abascal recordó, no obstante, que Vox había exigido explicaciones a Mazón, pero permitiendo que el presidente valenciano tuviese derecho a la defensa. Para el presidente de Vox, Sánchez «es el principal responsable, por acción y omisión, de la tragedia de Valencia».

En las últimas horas, Feijóo ha solicitado a Mazón que interceda ante Vox para facilitar un relevo ordenado, evitando de entrada una repetición electoral. Así, el relevo será más o menos fluido en función de cómo se desarrollen esas negociaciones con los de Abascal.

«No permitas un Rita Barberá»