El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la honorabilidad del presidente valenciano, Carlos Mazón, tras anunciar a primera hora de este lunes su dimisión. «Lo esencial está por encima de uno mismo», ha pronunciado. Para Feijóo, Mazón con su gesto «da una lección a los que jamás asumen nada por muy grave que sea».

«Hoy ha presentado la dimisión un compañero, un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad», ha destacado.

«Porque no es un asesino», ha señalado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional que este lunes se ha dado cita en la sede nacional de los populares. A su juicio, Mazón «ha cometido errores, sí», pero también, ha destacado que «se disculpó y los asumió». De hecho, ha insistido que este lunes el presidente autonómico los haya asumido «hasta las últimas consecuencias».

Feijóo, que ha reprochado sobre el Gobierno central la responsabilidad que han tenido también en la gestión de la DANA, ha expresado que «ninguna emergencia nacional depende de una sola persona». «Esa idea es de un cinismo y de un simplismo intolerable, propio de quiene quiere eludir sus propias responsabilidad», ha señalado en claras alusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, ha sostenido que «si el PSOE cree que con este se borran sus responsabilidades, se equivocan». A ello, ha añadido que ante la situación de emergencia que vivió Comunidad Valenciana, también Castilla-La Mancha, ahora hace un año, fue el Gobierno el que también podría haber declarado la «emergencia nacional y no lo hizo». A lo que ha criticado que hasta de eso, desde el Ejecutivo central, hayan querido culpar a Mazón.

Ante un Comité Ejecutivo marcado además por la sonora ausencia del presidente valenciano Mazón, también de otros como la líder del partido en Extremadura, María Guardiola -sobre quien ha girado el grueso de la convocatoria de este lunes- Feijóo ha destacado que precisamente el jefe de la Generalitat haya decidido dimitir a causa de que su, tanto «su situación y su fortaleza personal ya no le permitían seguir haciendo lo más importante: la reconstrucción de la Comunitat Valenciana».

Lo cierto es que, tal y como ha informado OKDIARIO en primicia, Carlos Mazón permanecerá en el cargo en funciones hasta que se designe y tome posesión su sucesor, un proceso que, sin embargo, podría prolongarse desde unas semanas hasta varios meses dependiendo de si hay acuerdo con Vox o se convocan elecciones anticipadas.

Desbloquear su sucesión

El líder del PP, en su discurso, ha instado también a los distintos partidos que sostienen al Gobierno autonómico en la región «que estén a altura». Para Feijóo, es vital que entre todos ellos encuentren un consenso para «que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente». «Que actúense con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano», ha señalado.

Tal y como ha informado este medio, el presidente nacional del PP ha solicitado de manera expresa al líder valenciano Mazón que interceda ante Vox para poder desbloquear su sucesión y facilitar un relevo ordenado al frente de la Generalitat sin necesidad de un proceso electoral.

Hasta este instante, uno de los nombres sobre la mesa serían el del actual portavoz del partido en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, aunque también, se ha llegado vacilar con el de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Ambos, por el momento, estarían totalmente descartados.