Terelu Campos para los pies a Carmen Borrego en plena entrevista: «Alejandra no saca el tema del pasado»

Carmen Borrego se ha convertido en protagonista de la actualidad como consecuencia de la entrevista que ha concedido a la revista Lecturas. Entre otras cuestiones, porque con sus declaraciones parece haber reavivado su polémica con Alejandra Rubio. Aun así, la hija de María Teresa Campos no ha dudado en acudir a De Viernes como invitada para aclarar cualquier tipo de malentendido al respecto. Tras hacer hincapié en que no existe mala relación con su hija, el equipo del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta quiso saber más detalles sobre el vínculo que actualmente mantienen José María Almoguera y Alejandra Rubio, sobre todo tras esta portada. No es ningún secreto que existe cierto tira y afloja entre los primos, que hace ver que no existe una relación cercana entre ellos. Lejos de propiciar un acercamiento entre ellos, Carmen Borrego hizo un comentario por el que Terelu Campos se ha visto obligada a pararle los pies.

Todo comenzó cuando la madre de José María Almoguera aseguró lo siguiente: «Sí que le pediría a Alejandra que dejáramos de recordar ese momento que a mí me produce mucha pena y mi hijo ha demostrado que se ha equivocado y ha cambiado». Es más, pidió a su sobrina que, si se habían solucionado ciertos asuntos, no deberían sacarse de nuevo a la luz. Fue entonces cuando Terelu Campos no dudó un solo segundo en pronunciarse, hasta tal punto que quiso plantarle cara en De Viernes: «Alejandra habla del problema del pasado porque, de alguna manera, se habla en la revista. Si no, Alejandra no saca el tema del pasado», aseguró la colaboradora del programa de Telecinco. Lejos de que todo quede ahí, la hija mayor de María Teresa Campos quiso añadir: «Ni tú, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí, vamos a cambiar la forma de pensar de Alejandra».

Y añade: «Entonces, si ella piensa que eso es un acto, que lo que ocurrió le parece dolorosísimo y que, jamás en la vida, lo comparte, pues pueden pasar doscientos años que va a opinar exactamente lo mismo». Al ser consciente de que la reacción de su hermana, Carmen Borrego quiso aclarar a qué se refería.

Así pues, desveló que no pedía que Alejandra Rubio cambiase de opinión, ni mucho menos, sino que no hable de algo entre madre e hijo que forma parte del pasado y que ya está solucionado. Y todo con el fin de evitar que se aviven conflictos de forma innecesaria. Al fin y al cabo, el distanciamiento entre Carmen Borrego y José María Almoguera llegó a poner en jaque a la familia Campos durante muchos meses.

Un tema que, como era de esperar, también se abordó en De Viernes. Antonio Rossi aseguró que, según su opinión y por lo que ha podido ver, Alejandra Rubio no se fía mucho de su primo. Terelu Campos, por su parte, aseguró que no hay ningún tipo de mal rollo entre ellos. Es más, es algo que le ha preguntado a su hija y ella ha negado tener problema alguno con él. ¡Misterio resuelto!