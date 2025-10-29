La juez cita como testigo al nuevo asesor arbitral del Barcelona que cobra 20 veces menos que Negreira

La juez del caso Negreira, Alejandra Gil, ha citado a declarar como testigo a Ricardo Segura. Un hombre anónimo, pero que tiene una función clave en todo este caso. Se trata del actual asesor arbitral que tiene el Barcelona. Es decir, realiza la misma tarea de enlace entre el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y el club blaugrana que, supuestamente, según defienden en la entidad, realizaba en su momento José María Enríquez Negreira cuando a la vez era vicepresidente del organismo arbitral. Pero hay una suculenta diferencia, puesto que Segura tiene un sueldo de 24.000 euros por los casi 730.000 que llegaron a pagar a Negreira en 2014 y en 2015.

Por hacer, según el club, el mismo trabajo, uno gana 30 veces menos de lo que se llegó a llevar el que fuera número dos del arbitraje. Por ese motivo, la juez que instruye el caso le ha incluido entre las citaciones que se revelaron el pasado martes. Mientras que el Barcelona figura en calidad de investigado y tendrá que ir a declarar, representado por la vicepresidenta económica Elena Fort, el próximo 27 de enero; Joan Gaspart, que fue presidente del club entre 2000 y 2003, cuando ya se producían pagos, está llamado como testigo, al igual que Ricardo Segura.

Segura es un ex árbitro que nunca llegó a arbitrar en Primera División, aunque sí realizó labores de cuarto árbitro. Conocido durante esa etapa como Segura García, se incorporó al club en noviembre de 2021, meses antes de que explotara el caso Negreira y cuando el ex vicepresidente ya hacía tres años que no figuraba en nómina azulgrana y que, casualmente, ya había dejado todos sus cargos en el CTA.

Segura estuvo en activo dentro del arbitraje español hasta la temporada 2005-2006, pitando sobre todo en la extinta Segunda B, aunque también llegó a pitar en Segunda División. En el momento en el que se une al Barcelona como enlace y asesor arbitral –puesto existente en casi todos los clubes de élite– era delegado observador arbitral y adjunto en la Federación Catalana de Fútbol. Dejó entonces esos cargos para enrolarse en las filas culés.

Negreira cobraba 20 veces más

Sin embargo, por su trabajo en el Barcelona percibe un salario de 24.000 euros anuales. Esta cifra es infinitamente menor que la que se llevó Negreira. Según se detalla en los informes que maneja la juez Gil, Hacienda tiene cuantificados pagos por un valor de 728.952,40 euros a Enríquez Negreira en los años 2014 y 2015. Fue en esos dos años en los que más dinero se llevó del club, sumando un total de 1,45 millones de euros de los hasta 8,4 que cobró del Barcelona durante al menos 17 años.

Negreira nunca tuvo un salario anual como tal. De hecho, fue con Laporta cuando empezó a disparar sus emolumentos, llegando a cobrar cuatro veces más que con Gaspart, y alcanzó máximos durante las presidencias de Rosell y Bartomeu. Si dividimos esos 8,4 millones de euros que está demostrado que cobró del club entre los 17 años de los que hay constancia que estuvo a sueldo azulgrana, se llevó de media 494.117,64 euros por temporada. Cifra desorbitada en comparación para los 24.000 euros que percibe hoy en día el hombre que, supuestamente, realiza la misma labor que hacía en su momento Negreira.