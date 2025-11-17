Xavi Hernández se suma a la oposición a Laporta que lidera Víctor Font

Xavi Hernández se ha sumado al grupo opositor a Joan Laporta. El ex entrenador del Barcelona ha acudido al acto de presentación de la candidatura de Víctor Font, con la que se presentará a las próximas elecciones a la presidencia del Barça, que deberían ser entre marzo y junio de 2026. En un acto celebrado en la Fira de Barcelona, ha dado el pistoletazo de salida a la carrera electoral –de forma oficial– de Fort, con el que ya se vinculó en el pasado a Xavi. Bajo el lema Nosoltres buscará movilizar a los aficionados descontentos con la gestión de esta etapa de Laporta de cara a los comicios.

Xavi no ha sido la única figura relevante que ha acudido a esta presentación. El acto ha estado plagado de ex. A él han acudido Jaume Guardiola, ex presidente de la comisión económica del club; Evarist Murta, ex directivo; Álex Barbany, ex directivo de Espai Barça; Ferran López, ex responsable de seguridad; Juanma Tabero, ex director de tecnología; Jordi Muñoz, ex responsable de la gestión deportiva, y Toni Rovira, ex directivo responsable delas peñas. Además, también ha habido presencia de varios grupos de animación, consolidando un fuerte grupo de oposición al actual mandatario blaugrana.

En lo que respecta a Xavi, el que fuera entrenador del Barça ya estuvo vinculado a la candidatura de Font en los anteriores comicios. Entonces, se desmarcó de él, aunque el aspirante a la presidencia le barajaba como baza electoral para ocupar el banquillo. Entonces, el de Tarrasa dijo ser «un activo del club» y no quiso que se le relacionara directamente.

De esa forma, consiguió que, con la victoria de Laporta, fuese nombrado entrenador tras el cese de Ronald Koeman meses después. Sin embargo, la relación de Xavi con Laporta no terminó de la mejor de las maneras. Tras ser renovado, pese a que había dicho en enero de ese año que dejaría el club al término de la temporada, se le cesó días después por unas declaraciones en las que hablaba de los problemas económicos que tenía el club.

Su salida fue de lo más traumática y rompió todo tipo de puentes con un Laporta con el que, hasta la fecha, tenía buena sintonía. Ahora, esa fractura se hace más evidente con su aparición en el acto de presentación de la candidatura de Víctor Font. El ex jugador y ex entrenador es una de las figuras más relevantes que se han dado cita en esta presentación.