Joan Laporta está dispuesto a hacer todo lo posible para ganarse el perdón de Leo Messi. El argentino sigue enfadado con el presidente del FC Barcelona a raíz de su renovación fallida en 2021 que le acabó obligando a irse del club. Es por ello que, pese al gesto de no avisar en su visita secreta al Camp Nou, siguió lanzándole guiños en busca de una reconciliación que podría ir encaminada a las próximas elecciones.

En el barcelonismo sigue existiendo un resentimiento con Laporta después de que no hiciese todo lo posible para retener a su leyenda. A pesar de que en varias ocasiones ha mostrado sus ganas de volver algún día, ya sea para su retiro o formar parte del área institucional una vez cuelgue las botas, el punto está en si el presidente puede convencer a Leo de formar parte de su equipo. «La recibí bien. Fue un acto espontáneo de su barcelonismo. No lo sabía, pero es su casa. Estaba con amigos, paseando, acababa de cenar y de forma espontánea se pasó. No le envié ningún mensaje. Es una relación correcta. Él está jugando en el Inter de Miami. Sabe que se le quiere y se le considera como lo que es y que siempre será bienvenido. Es de justicia que tenga el mejor homenaje del mundo. Sería maravilloso tener aquí su homenaje, ante 105.000 seguidores», explicó.

Ahora ha insistido en prometerle una estatua en los aledaños del nuevo Camp Nou una vez esté terminado, decisión para ganar votos de cara a las elecciones de la presidencia en 2026: «Nos gustaría mucho. A todo el barcelonismo le encantaría tener una estatua de Leo Messi junto con las grandes leyendas de la historia del Barcelona. Volverá a estar vinculado con el club, pero no sé qué hará cuando termine su etapa en el Inter de Miami. Aquí tiene las puertas abiertas. Le tenemos respeto y admiración. Se merece el homenaje más bonito del mundo», comentó en la presentación del libro’Jo Vaig Viure a la Masia’ del periodista Xavi Torres

«Durante la última junta pensamos que debemos hacer algo más por Messi. Una estatua como la tienen Cruyff y Kubala. Sería de justicia que Leo también tuviese la suya porque se trata de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos. Estamos trabajando en ello. Evidentemente tiene que estar de acuerdo la familia. Cuando llegue el momento y tengamos el diseño de esta estatua lo plantearíamos. A nosotros nos gustaría mucho, como culés», zanjó.

Leo Messi, una vuelta muy esperada

Messi fue uno de los jugadores más aclamados en su vuelta España. Entrenó en Elche con Argentina para preparar el partido amistoso frente a Angola y miles de aficionados acudieron solo para verle. En Barcelona siguen con la espinita clavada de no poder haberse despedido en condiciones de él y su sueño es poder hacerle un homenaje cuando decida concluir su carrera. Laporta jugará un papel crucial si mantiene la presidencia, por lo que todo gesto hacia él será un paso positivo para ganarse su perdón.