Víctor Font ya ha comenzado su campaña, esa que lleva meses preparando, delirando con el sueño de ganar las elecciones el próximo 15 de marzo y tener a Hansi Flick como entrenador. El entrenador alemán ya ha dejado claro en varias ocasiones su unión a Laporta y el último presidente es el máximo favorito a salir reelegido por delante del propio Font, Ciria y Vilajoana. Lo que sí ha dejado claro en varias ocasiones es que no contará con Deco para la dirección deportiva.

El proceso electoral en el Barcelona ya está abierto desde el pasado lunes con la dimisión de Joan Laporta para poder presentarse de nuevo y con el nombramiento de Rafa Yuste como presidente interino hasta el próximo 1 de julio. Las elecciones son el 15 de marzo y los candidatos ya tienen listas sus hojas de ruta para luchar por la presidencia blaugrana.

«Tengo decidido al entrenador del Barcelona si gano las elecciones: Hansi Flick», señaló con rotundidad Víctor Font una vez comenzado el proceso electoral a presidente del club catalán, a pesar de que el alemán estaría mucho más cómodo con Joan Laporta al mando.

«Tiene contrato», añadió el candidato azulgrana. «No he hablado con él. Pero contaría con él sin lugar a dudas. Porque es parte integral del funcionamiento magnífico que está teniendo el equipo desde el año pasado. Y la dirección deportiva y estructura deportiva del proyecto que tenemos montada ya la explicaremos. Es una decisión de los profesionales que tienen que montar un proyecto, y creen que Flick necesita una estabilidad», dijo Víctor Font en una entrevista.

Víctor Font sueña con la presidencia del Barça

«Nosotros ya estamos trabajando en el mercado de verano. La estructura deportiva que tenemos montada tiene claras cuáles son las necesidades que puede haber en el equipo. Obviamente, se tendría que hablar con el entrenador a partir del 16 de marzo. Ya se están teniendo contactos con otros clubes porque las oportunidades de mercado aparecen ahora», repitió Font en El Larguero de la Cadena Ser.

«Hansi Flick es un profesional. Xavi estuvo con Laporta y Luis Enrique con uno y luego con otro. Guardiola lo mismo», recalcó Víctor Font tras ser preguntado si el entrenador alemán querrá ir de la mano de Joan Laporta.