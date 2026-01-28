El PSG ya planea una renovación estelar para Luis Enrique

En París están más que satisfechos con Luis Enrique. No es para menos, en dos años ha logrado lo que no había hecho ningún otro, alzarse con una Champions League. Además tras perder, en años prácticamente consecutivos, a algunas de las estrellas más significativas del fútbol mundial, como fueron Neymar, Leo Messi o Kylian Mbappé. El método de Luis Enrique funciona en el PSG y es por ello que ya están planeando para él una gran renovación.

El PSG fue el pasado año una locomotora difícil de parar de ahí que acabara conquistado la Champions League y Ousmane Dembélé terminara por llevarse todos los trofeos individuales de prestigio. Luis Enrique tiene buena culpa de ello, más allá de una plantilla que se ha entregado a su ideario, a sus fórmulas y librero.

En el PSG, Nasser Al-Khelaïfi está más que satisfecho con Luis Enrique, no solo por resultados y títulos, sino también por cómo está representando al club parisino. Es por ello por lo que el club ya está dando sus primeros pasos para renovar el contrato del español, al que aún le resta esta temporada y la que viene.

Las negociaciones entre PSG y Luis Enrique por su renovación ya se han iniciado, están en fase embrionaria, así lo ha adelantado el rotativo Le Parisien. El contrato del entrenador español finaliza en el verano de 2027, no hay prisas para su ampliación, pero desde el club parisino quieren premiar su rendimiento hasta la fecha, desde que aterrizó en París.

El contrato se extenderá varias temporadas más, afianzando el proyecto y dándole tiempo a Luis Enrique para seguir construyendo en el PSG. La ampliación, como es de esperar, conllevará también una importante mejora salarial. El español ya goza de un importante contrato económico con los parisinos, pero como prácticamente cualquier renovación, ésta irá al alza.

Luis Enrique tiene ahora mismo al PSG en primera posición en la Ligue 1, con 45 puntos, a dos puntos del Lens, segundo con 43, y a siete y nueve puntos de Marsella y Olympique de Lyon. En Champions League se juega esta noche su clasificación entre los ocho primeros de la liguilla, suma 13 puntos, los mismos que el Newcastle, rival de la última jornada.

«Se puede sentir la diferencia cuando vas a jugar un partido de este nivel. La atmósfera es distinta en los días previos. Estamos acostumbrados a jugar partidos difíciles. Los preparamos con tranquilidad», decía Luis Enrique en la previa del partido, con los objetivos claros para esta cita: «El objetivo es estar entre los ocho primeros y ganar el partido contra un equipo muy bueno. Será muy difícil. Es un momento clave de la temporada, pero los próximos partidos lo serán aún más».

«Si ganamos, podemos terminar sextos, pero si me dicen que tengo que pasar por los play-offs, como la temporada pasada, y luego gano la Champions League…», recordaba Luis Enrique sobre la travesía del curso pasado, que tan buen final tuvo para ellos: «La verdadera Champions League comienza después en la fase de eliminación directa. Durante esa fase, somos un equipo increíble y vamos a demostrarlo una vez más».